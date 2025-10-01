Vuelo fatal: un influencer grabó su muerte en un helicóptero y lo transmitió en vivo

Los medios locales precisaron que el aparato era un modelo ultraligero de rotores coaxiales, que el influencer había adquirido en 2024 por unos US$49.000. Con un peso de 115 kilos, podía alcanzar 600 metros de altura y una velocidad cercana a los 100 km/h, según explicaba el propio Tang en videos previos.

Lo más llamativo es que el creador de contenido había asegurado que con apenas seis horas de práctica y una semana de estudio teórico ya se sentía capacitado para pilotearlo, aunque no contaba con licencia de vuelo ni llevaba paracaídas.

El legado de “Tang Aeronave”

En la comunidad de seguidores, Tang era visto como un innovador que difundía la cultura del aeromodelismo y la aviación amateur. Sin embargo, su trágico final encendió un debate en China sobre los riesgos de realizar este tipo de prácticas sin regulaciones claras ni entrenamiento formal.

En redes sociales, sus seguidores dejaron mensajes de despedida en los últimos videos publicados. “Siempre decías que volar era tu sueño, y te fuiste haciendo lo que amabas”, escribió un usuario. Otro comentó: “Esto muestra lo peligroso que es improvisar con máquinas tan complejas, sin preparación profesional”.

tragedia influencer

Las autoridades chinas mantienen bajo investigación el accidente para determinar si se trató de una falla mecánica del helicóptero o de un error humano. Mientras tanto, el caso generó impacto internacional al trascender el video de la transmisión en vivo que circuló en medios digitales.