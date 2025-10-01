En vivo Radio La Red
Vuelo fatal: un influencer grabó su muerte en un helicóptero y lo transmitió en vivo

Tang Feiji, conocido por sus hazañas aéreas, perdió el control de su aeronave ante cientos de espectadores.

Un influencer grabó su muerte en un accidente de helicóptero y lo transmtió en vivo

Un influencer grabó su muerte en un accidente de helicóptero y lo transmtió en vivo

El mundo de redes sociales en China quedó conmocionado por la muerte de Tang Feiji, conocido como “Tang Aeronave”, un influencer apasionado por la aviación casera que acumulaba más de 100 mil seguidores en redes sociales. El hombre falleció el sábado 27 de septiembre en la ciudad de Guangyuan, Sichuan, tras estrellarse con un helicóptero ultraligero de un solo asiento que él mismo había diseñado.

Leé también Un influencer que presumía lujos y viajes en avión privado fue detenido en Mar del Plata: de qué se lo acusa
Un influencer que presumía lujos y viajes en avión privado fue detenido en Mar del Plata. 

El hecho tomó mayor repercusión porque ocurrió durante una transmisión en vivo en Douyin, la plataforma local similar a TikTok, donde cientos de personas presenciaron el momento en que el aparato perdió el control, se precipitó contra el suelo y se incendió en cuestión de segundos.

Una tragedia transmitida en vivo

Según informó el portal China Service News (CNS), Tang había iniciado la transmisión como solía hacerlo cada vez que probaba una de sus aeronaves experimentales. Minutos después del despegue, el helicóptero cayó violentamente y no dejó margen para maniobras de emergencia. Autoridades y familiares confirmaron que la muerte fue inmediata y que el accidente está bajo investigación.

Los medios locales precisaron que el aparato era un modelo ultraligero de rotores coaxiales, que el influencer había adquirido en 2024 por unos US$49.000. Con un peso de 115 kilos, podía alcanzar 600 metros de altura y una velocidad cercana a los 100 km/h, según explicaba el propio Tang en videos previos.

Lo más llamativo es que el creador de contenido había asegurado que con apenas seis horas de práctica y una semana de estudio teórico ya se sentía capacitado para pilotearlo, aunque no contaba con licencia de vuelo ni llevaba paracaídas.

El legado de “Tang Aeronave”

En la comunidad de seguidores, Tang era visto como un innovador que difundía la cultura del aeromodelismo y la aviación amateur. Sin embargo, su trágico final encendió un debate en China sobre los riesgos de realizar este tipo de prácticas sin regulaciones claras ni entrenamiento formal.

En redes sociales, sus seguidores dejaron mensajes de despedida en los últimos videos publicados. “Siempre decías que volar era tu sueño, y te fuiste haciendo lo que amabas”, escribió un usuario. Otro comentó: “Esto muestra lo peligroso que es improvisar con máquinas tan complejas, sin preparación profesional”.

Las autoridades chinas mantienen bajo investigación el accidente para determinar si se trató de una falla mecánica del helicóptero o de un error humano. Mientras tanto, el caso generó impacto internacional al trascender el video de la transmisión en vivo que circuló en medios digitales.

