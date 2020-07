Ciudad: "La estrategia de buscar la inmunidad de rebaño está equivocada"

"El 12 a 14 por ciento de la ciudadanía porteña ya habría tenido la enfermedad", dijo el ministro de Salud porteño. (Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, brindó este lunes su habitual reporte y aseguró que la estrategia de buscar inmunidad de rebaño “está equivocada” y que los ciudades del mundo han demostrado que es imposible sostener esa medida. Remarcó que la curva de contagios de coronavirus porteña “está madura” pero que todavía faltan muchos contagios y que hay preservar el aislamiento y la distancia social.

"La estrategia de buscar la inmunidad de rebaño está equivocada desde nuestra mirada y la experiencia en el mundo. La enfermedad es tan intensa que es imposible sostener esta medida. Es una estrategia equivocada", expresó el funcionario.

Sobre la situación particular de la Ciudad de Buenos Aires, comentó: "Por cada PCR positiva detectada, hay 10 más que no fue diagnosticada porque no presentaron síntomas o fueron muy pequeños y no los detectaron. El 12 a 14 por ciento de la ciudadanía porteña ya habría tenido la enfermedad".

Y agregó: "Esto es indicador de que tenemos una curva madura, con horizontalidad, pero todavía queda un proceso duro de contagios. Hoy hay que evitar cruzarnos para tener una mirada diferente en un par de semanas".

Noticia en desarrollo