Quirós sobre la segunda ola: "La vacuna no evitaría un rebrote; no hará que el virus no siga circulando"

El gobierno de la Ciudad planea una vacunación intensiva durante 8 semanas de los grupos más vulnerables (Foto: captura de TV)

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, brindó este lunes su habitual reporte sanitario y recordó a la ciudadanía que ninguna vacuna fue aprobada. Es más, aclaró que aunque alguna alcance la autorización sanitaria, no erradicará inmediatamente la pandemia de COVID-19, por lo que un segundo brote en Argentina es posible.

"Una segunda ola no es inevitable, pero es muy probable que ocurra. Nos quedan varios meses por delante. Hay que hacer un esfuerzo para que no ocurra la magnitud de lo que está pasando en Europa. Es muy importante para la salud física, económica y mental", dijo el funcionario porteño.

Respecto a cuánto falta para una vacuna, Quirós explicó que "el gobierno nacional está trabajando intensamente para cerrar los contratos con los fabricantes de vacunas", pero todavía "faltan los análisis interinos de la Fase 3 para estar seguros de la seguridad y eficacia".

El laboratorio Pfizer fue el único que presentó su investigación y está esperando la aprobación de la Federación de Medicamentos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos, la cual todavía no se pronunció. El resto de los fabricantes todavía no finalizó su investigación interina o no inscribió a la vacuna en los organismos sanitarios que deben aprobarlas.

"En la Ciudad hay un plan intensivo para que a lo largo de 8 semanas podamos vacunar a la mayoría de la población vulnerable. Es esencial para mitigar el daño de una segunda ola, porque son los grupos que más gravemente se enferman y fallecen. Pero la vacuna no evitaría un rebrote, no hará que el virus no siga circulando", detalló Quirós.

Finalmente, el ministro brindó recomendaciones para pasar las fiestas en época de pandemia: "Que asista el menor núcleo familiar y en lugares abiertos, el patio, terraza o jardín. Si es dentro de un lugar cerrado, deben estar abiertas puertas y ventanas para que circule el aire. Si son más de 5 personas, idealmente hacer mesas separadas, dos grupos o burbujas de pequeños grupos".