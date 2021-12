¿Rebelión fiscal?: El peculiar cruce entre José Luis Espert y Leandro Santoro por las modificaciones en Bienes Personales

Ante esto, Santoro respondió: “¿Rebelión fiscal? Espert usted ya no es más un comentarista, es un diputado nacional y el parlamento acaba de sancionar una ley legítimamente. A usted puede no gustarle, incluso parecerle injusta, pero si está dentro del sistema democrático debe respetar las reglas de juego”,

Duro cruce entre José Luis Espert y Leandro Santoro

Ante esto, el economista consideró que es “servidor del pueblo argentino que está reventado de pagar impuestos y asqueado de cómo ustedes malgastan esa plata”.

Lejos de quedarse callado, Santoro replicó: “Sí, lo ratifico, basta de más impuestos, basta de esta nueva esclavitud que gente como vos ha inventado: la esclavitud impositiva”. Y más adelante le indicó que “si participa de una votación y pierde no puede desconocer su validez”.

“Note que lo trato con respeto, no discuto sus razones y no le recuerdo por que motivo se aprobó en el Congreso, Retractarse es de buena persona”, disparó. “No me retracto de nada”, cerró el diputado liberal.

Sin embargo, luego se sumó el diputado de Juntos por el Cambio, Francisco Sánchez, quien incitó: “A leyes injustas, desobediencia”. “Ya somos dos diputados nacionales! ¿Otro ‘dipu’ con las bolas bien puestas?”, arengó Espert.

En ese momento, Santoro devolvió: “¡Son dos irresponsables! ¡¡Pidieron que los voten para hacer leyes en el Congreso, entran y llaman a violar la ley!! Acá no se discute sus ideas económicas, sino sus conductas políticas. En todo caso quien determina si una ley es justa o no es el Poder Judicial, no ustedes dos”.