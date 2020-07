"La Reforma Judicial puede ser otro Vicentin", afirmó Asís

Jorge Asís en Animales Sueltos, con Luis Novaresio

En su mano a mano con Luis Novaresio, en Animales Sueltos, Jorge Asís analizó el anuncio que realizó esta tarde Alberto Fernández, opinó: "La Reforma Judicial puede ser otro Vicentin".

"Los archivos son desestabilizadores, es casi un acto conspirativo. Es muy difícil que alguien pueda resistir esa presión, porque muchas veces se habla para el olvido. Creo que hay que felicitar a Alberto, porque lo del él es el arte de quedar más mal con la mayor cantidad de gente, en menos tiempo e inútilmente. En ningún lado vi que digan que quieren aumentar el número de miembros de ministros de la Corte, pero por ausencia todos interpretan que lo que quieren es aumentar los miembros para lograr la impunidad de la Dra. y me parece que es una tontería, un error político porque no hay ninguna manera de que pueda obtener la impunidad. Creo que quiere que esto sea su registro histórico. Esto va a llevar todo este año, que se lo come con consejo consultivo".

"La Reforma puede ser otro Vicentin, otro amague o lanzamiento. Pienso que con esto Alberto quiere quedar registrado y hacer algo por su condición de hombre que siempre estuvo con el derecho y la verdad es que es intrascendente. Es un arte de quedar mal con todos, con menos política que el macrismo. Les faltó pulso político, incluso a los 11 respetables integrantes de consejo consultivo, porque los artículos que salen hoy los desgastan inútilmente, y alguna fuente me dijo que van a haber dos dictámenes respecto a la Corte. Nombrar al abogado de Cristina es una jugada audaz, que puede ser una muestra de poder o soberbia, también es una tontería si lo haces como provocación. Tengo la mejor opinión, sin ser amigo mío, pero cuál es la necesidad de someterlo a este desgaste. Conozco a Arslanian, que es una de las personas más respetables del mundo del derecho y político, pero desde ya tenés toda una hinchada parcializada. Los cacerolazos son obvios, por una sociedad partida, van a reaccionar por las dudas".

"Este gobierno desde el punto de vista político está sostenido por Máximo, Massa y Wado, en el resto hay una fantasía de ambos lados. La Dra. es una enigma, tiene el 'frepasito tardío' que la condiciona y que la ubica más a la izquierda de lo que está. No hay peronismo, está ausente. El gran problema de Alberto son los archivos y la Dra. está sumida en un hermetismo, debo adivinar cuál puede llegar a ser su proyecto y el de Alberto, porque el resto son todos clichés".

"Creo que Máximo es la posibilidad del retorno del kirchnerismo, Dra. es doctorismo, que es otra cuestión y con muchos temas personales. Máximo es el jefe de la única organización política con territorio para un modelo de país que desconozco, y que en algunos tramos que parece que puede tener que ver el peronismo. Me parece que la alianza con Massa le viene muy bien, porque lo lleva a círculos que, por su propia formación cultural, no iba".

"El próximo ministro será Lavagna, y algunos piensan que se miran con simpatía. En el fondo, Lavagna es quien Alberto quisiera tener y que le interesaría también a la Dra.; y a Lavagna no le disgustaría. A Guzmán le cuesta terminar de cerrar una cosa que está prácticamente cerrada, por 3 centavos. La realidad es que los acreedores no respetan ni al Ministro, ni a su tutor. Lo que comentan es que el ideal como Ministro es Lavagna y creo que don Roberto podría hacerle otro favor a la patria. Van a tener que aparecer otros nombres en el gabinete. A casi todos los ministros de este gobierno les compro un auto usado con los ojos cerrados, pero el tema es político y de credibilidad".

"El panorama social es el tema es más prioritario, más prioritario que la propia pandemia y que la cuestión económica. Mi temor es la noción del Estado fallido por no resolver estas cuestiones elementales y estar hablando de cuestiones separadas de la verdadera necesidad que tienen la sociedad argentina".