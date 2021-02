El regreso a las aulas: cómo son los protocolos en Ciudad y Provincia para el inicio de clases presenciales

Las escuelas de Ciudad y Provincia de Buenos Aires se preparan para volver a clase con detallados protocolos (Foto: archivo).

Después de un año de mantener las clases bajo la modalidad remota, este miércoles los alumnos de la Ciudad de Buenos Aires podrán volver a las aulas, mientras que los estudiantes de la Provincia lo harán el próximo 1 de marzo. Sin embargo, el retorno a las escuelas responderá a detallados protocolos.

En la Ciudad de Buenos Aires la concurrencia de los alumnos a las aulas se hará en cinco etapas. El 17 de febrero vuelven los niños de 45 días a 5 años, los primeros tres grados del primario y de modalidad especial, y los primeros dos cursos del secundario. El 22 de febrero, los estudiantes de los últimos cuatro grados del primario y de la modalidad especial. El 1 de marzo, los alumnos de los tres últimos años del secundario y de los últimos cuatro años de escuela técnica. El 8 de marzo regresan los estudiantes de la escuela de adultos y el 22 de marzo los terciarios e institutos de formación profesional y docente.

LEÉ TAMBIÉN: Un estudio demuestra que los chicos contagian muy poco en las escuelas y que no son propagadores

El gobierno de la Ciudad estableció que los estudiantes conformarán burbujas y deberán cumplir con un distanciamiento social de al menos 1,5 metros. Durante la clase, cada estudiante tendrá un lugar fijo que no se podrá modificar. Es obligatorio el uso de tapaboca en todo momento, a excepción de los menores de 2 años. También se deberán mantener las puertas y/o ventanas abiertas.

Por otra parte, se deberá tomar la temperatura en el ingreso a la escuela. Si alguien tiene una temperatura igual o superior a los 37,5 °C no podrá entrar. Los horarios de ingreso y salida serán escalonados y se realizarán cada 10 o 15 minutos entre cada grupo.

Dentro de las escuelas debe haber señalización de cada uno de los espacios y cartelería con las indicaciones de los protocolos. No pueden utilizarse bebederos, debe haber jabón y papel descartable en baños y lavabos, y contenedores con alcohol. En tanto, las escuelas deberán desinfectar todas las superficies antes y después de cada turno. Por otra parte, el protocolo recomienda reducir al mínimo la cantidad de personas y el tiempo de permanencia en los baños –no más de 15 minutos-, donde se deberá usar el tapaboca.

Sistema de alternancia en la Provincia

En la provincia de Buenos Aires, si bien el inicio de clases está previsto para el 1 de marzo, desde este miércoles volverán a las aulas algunos alumnos. "Regresan a la presencialidad los chicos de primaria y de 1° a 5° año que tuvieron trayectorias discontinuas o en proceso", explicó la directora de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila, a la agencia Télam.

Vila detalló que en la Provincia habrá una "presencialidad cuidada y segura”, que prevé el uso de tapabocas, clases de no más de 90 minutos, ventanas y puertas abiertas el mayor tiempo posible, limpieza y desinfección frecuentes, y distancia social dentro del aula de 1,5 metros entre estudiantes y de 2 metros con el docente.

En la Provincia de Buenos Aires se desarrollará un sistema de “alternancia” que combinará jornadas dentro de las aulas y otras de forma remota, aunque todo dependerá de cada escuela. "La regla es la mayor presencialidad cuidada posible en el aula”, dijo la funcionaria bonaerense.

“Aquellas escuelas que tienen una matrícula reducida de alumnos, cuentan con aulas amplias y con espacios alternativos como bibliotecas, laboratorios o SUM, tendrán clases presenciales de lunes a viernes 4 horas por día todas las semanas", detalló Vila. En contrapartida, en los establecimientos que no puedan cumplir con el distanciamiento se dividirá a los alumnos y se hará una rotación semanal.

Asimismo, no habrá kioscos, los alumnos no podrán compartir alimentos ni botellas y durante los recreos se deberá mantener la distancia y no se podrán realizar juegos con contacto físico. Tampoco habrá coros en clases de música ni se utilizarán instrumentos de viento y se evitarán ejercicios que impliquen hiperventilación en Educación Física.