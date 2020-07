"Relanzar el Gobierno": el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale

En su editorial en Realidad Aumentada, Jonatan Viale se refirió a la reunión que encabezó Alberto Fernández con la oposición y analizó el diálogo que mantuvo el Presidente con los legisladores de Juntos por el Cambio al destacar la necesidad de "relanzar el Gobierno".

"En las últimas horas quedó nuevamente demostrado que tanto el oficialismo como la oposición no son conscientes de la gravedad de la crisis que se viene. O tal vez no lo quieren ser. Argentina no está teniendo malas semanas, meses o un mal año. Argentina está sufriendo una década horrible, perdida, que la pone en términos de PBI per cápita abajo de Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y Perú. Sin embargo, lo más relevante de la charla de ayer entre el Gobierno y Juntos por el Cambio fue que el Presidente estaba enojado por el comunicado sobre el asesinato de Fabián Gutiérrez. Con lo quilombos que hay en el país perder minutos en eso suena a desconexión con la realidad".

"¿Qué podrían haber debatido en esas más de 2 horas que el Presidente invirtió con la oposición? Reforma tributaria, laboral, judicial, sindical, del Estado y socio-demográfica. Si de verdad este Gobierno quiere que Argentina salga adelante tiene que meterse alguna vez en la agenda pendiente del desarrollo, sino Colombia, Paraguay, Perú y Chile nos van a seguir pasando por arriba".

"¿Por qué es necesaria una reforma tributaria? Porque en Argentina se pagan 166 impuestos y los primeros 200 días del año se trabajan para pagar impuestos. Ahora van a mandar una moratoria al Congreso modificando el artículo 16 de la Ley vigente para que empresas declaradas "en estado de quiebra" sean perdonadas por el Estado. Se nos cagan de la risa en la cara, ponen en un pie de igualdad a una pyme que toda su vida hizo bien las cosas con empresarios inventados por un Gobierno que le debe al fisco más de 10 mil millones de pesos porque evadieron impuestos al combustible y con eso compraron canales de televisión y radios".

"¿Por qué es necesaria una seria y profunda reforma judicial? Porque menos del 1% de los investigados son condenados en Comodoro Py. De 100 políticos, empresarios o sindicalistas investigados por corrupción en Argentina, 98 son absueltos o sobreseídos, solo 2 llegan a juicio oral, de esos uno solo es condenado. Más claro imposible, una radiografía perfecta de la oscura Justicia Federal argentina, siempre oficialista y vinculada con los servicios de inteligencia. De esto también debieron haber hablado ayer el oficialismo y la oposición".

"¿Por qué es necesaria una reforma sindical? Porque la mayoría de los sindicatos argentinos se convirtieron en feudos de poder. No podemos seguir teniendo burócratas y dinosaurios que no representan a los trabajadores. Muchachos que vieron a 8 presidentes, 20 ministros de Economía y 15 técnicos de la Selección Argentina. Todo cambia en Argentina, menos ellos. Con estos muchachos ningún Gobierno se animó a meterse en serio. Es más fácil hablar de comunicados y picos".

"¿Por qué es necesaria una reforma del Estado? Porque los argentinos seguimos sin entender para qué hace falta tener 20 Ministerios, siendo que a la mitad de los ministros ni siquiera le conocemos la cara. Desarrollo social no puede comprar fideos, Seguridad no se habla con Berni y Agricultura se entera pro televisión de la expropiación de Vicentin. De todo esto debieron haber hablado ayer el oficialismo y la oposición, pero no lo hicieron. Y lo peor es que muchas veces no es maldad, sino vagancia".