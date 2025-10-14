Reunión de Milei y Trump: quién es quién en los equipos económicos que participarán en la cumbre

J.D. Vance es uno de los nombres más importantes del entorno de Trump. Actual vicepresidente de Estados Unidos, suele participar en todas las reuniones con líderes extranjeros. Se convirtió en un asesor clave, tanto en política interna como en la definición de estrategias legislativas.

En estos días, Vance está al frente de las negociaciones por el shutdown, el cierre parcial del gobierno federal, una pulseada que podría convertirse en la más larga de la historia. Es considerado una figura de confianza de Trump y uno de los pocos con capacidad real de influencia en sus decisiones cotidianas.

Inicialmente, fue mencionado como posible sucesor político del magnate republicano. Aunque ese escenario parece haber perdido fuerza, su lugar como hombre de consulta permanente sigue intacto.

Marco Rubio: el canciller más poderoso en años

Otro protagonista central es Marco Rubio, quien se consolidó como el secretario de Estado más influyente de los últimos tiempos. Trump lo considera “el mejor de la historia” en ese cargo, una frase poco habitual en su estilo.

De raíces cubanas, Rubio combina la diplomacia tradicional republicana con el enfoque pragmático de Trump. Además, acumula dos funciones de enorme peso: secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional. Ambas responsabilidades lo convierten en el verdadero arquitecto de la política exterior norteamericana.

Rubio tiene una mirada particular sobre América Latina: sostiene que “Estados Unidos debe mirar más al sur y fortalecer a sus aliados”, una postura que lo llevó a mostrarse abiertamente a favor del gobierno de Milei y de un mayor acercamiento bilateral.

Tim Scott: la pieza clave del ala económica

Dentro del equipo económico, Tim Scott se ganó un lugar destacado. Es quien maneja las relaciones financieras y comerciales internacionales, y quien respaldó la decisión de apoyo a la Argentina tanto por motivos geopolíticos como por oportunidad económica.

Según trascendió, Scott ve al país como una apuesta estratégica: “Si al gobierno argentino le va bien, los activos subirán; no vamos a perder dinero”, fue una de sus frases más comentadas en los últimos días en Washington.

Pete Hegseth: la mirada militar sobre América Latina

Otro nombre de peso en la mesa será Pete Hegseth, actual secretario de Defensa. Es el encargado de la estrategia militar de Estados Unidos en la región y de los acuerdos de cooperación con la Argentina.

Hegseth impulsa la línea dura contra los regímenes de Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel, y es uno de los funcionarios que defiende el alineamiento geopolítico con Milei frente a China y Rusia. En su agenda figura el seguimiento de los acuerdos recientes con el Ministerio de Defensa argentino, entre ellos la compra de aviones F-16 y vehículos blindados, además de ejercicios conjuntos entre ambos países.

Susie Wiles: la operadora política invisible pero poderosa

Menos conocida públicamente, Susie Wiles es una de las mujeres más influyentes del círculo íntimo de Trump. Se desempeña como jefa de Gabinete, un cargo más administrativo que político, pero que en su caso tiene una relevancia especial.

Wiles coordina todos los equipos de la Casa Blanca y es considerada la persona de mayor confianza del presidente. Su rol será asegurar que los compromisos que se asuman durante la visita se ejecuten sin contratiempos.

Stephen Miller: el ideólogo detrás del discurso trumpista

Finalmente, Stephen Miller será otro de los presentes en la reunión. Es vicejefe de Gabinete y asesor ideológico de Trump, a quien acompaña desde su primera campaña presidencial.

Es el principal autor de buena parte de las políticas migratorias y de seguridad del magnate, y muchas veces participa en la redacción de sus discursos. Aunque suele mantenerse en segundo plano, Miller es una voz influyente en el diseño de la estrategia política y en la narrativa del “America First”.

Su presencia indica que la reunión con Milei tendrá también un componente ideológico fuerte, orientado a reforzar la alianza entre dos gobiernos que se presentan como abanderados del liberalismo y el antiestatismo.

La agenda del encuentro entre Milei y Donald Trump

Martes 14 de octubre

01:50 hs - Arribo del Presidente a la Blair House.

14 hs - El Presidente Milei arribará a la Casa Blanca, donde saludará a su par norteamericano, Donald Trump, y firmará el libro de honor. Luego mantendrá una reunión con Trump.

14:15 hs - Almuerzo de trabajo en honor al Presidente Milei, del que participarán las comitivas argentina y estadounidense.

15:30 hs - Despedida al Presidente Milei, a cargo del Presidente Trump.

17 hs - Participación en la ceremonia de homenaje a Charlie Kirk.

Horario a confirmar - Firma del Libro de Visitas de la Blair House y fotografía con el personal de la Casa de Huéspedes.

22 hs - Partida del vuelo especial que llevará al Presidente de regreso a la Argentina.

