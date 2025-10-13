Javier Milei será recibido por Donald Trump para sellar la alianza con Estados Unidos

Como viene mostrando la administración de Trump reforzará la idea de que el Gobierno argentino genere consenso con los gobernadores aliados para llevar adelante las reformas necesarias en la economía.

El acuerdo fue resultado de cuatro jornadas de negociaciones encabezadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, en la capital estadounidense. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent expresó su compromiso de apoyar los esfuerzos argentinos para estabilizar la economía y respaldar el sistema de bandas cambiarias. Además, después del respaldo recibido el jueves pasado, el Tesoro nacional compró dólares para reforzar las reservas, una de las observaciones que viene recibiendo de parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) y que también replicarían desde la Casa Blanca.

El respaldo financiero llegó en un contexto político tenso para el Gobierno de Milei, marcado por denuncias de presuntos vínculos con el narcotráfico tras el escándalo en el que se vio involucrado José Luis Espert, que terminó por pedir licencia de su cargo como diputado y renunció a su candidatura en la provincia de Buenos Aires.

Con la reunión de este martes, Trump y Milei buscarán enviar una señal conjunta de cooperación estratégica y afinidad ideológica, mientras la Casa Blanca refuerza su influencia en la región y el mandatario argentino busca mostrar respaldo internacional a su programa económico.

Una cumbre con alto contenido político y económico

El presidente llegaba a la medianoche argentina a suelo estadounidense y a las 1.50 de la madrugada arribaba a la Blair House conocida como “la casa de huéspedes del presidente”, cerca de la Casa Blanca-, que es donde los jefes de Estado extranjeros suelen ser recibidos cuando hacen una visita oficial a Washington.

La reunión bilateral con Trump está programada para el mediodía de este martes en la Casa Blanca. Allí, Milei y el líder republicano mantendrán un encuentro a solas, seguido de una reunión ampliada entre los equipos económicos de ambos países. Posteriormente, la delegación argentina participará de un almuerzo de trabajo con funcionarios estadounidenses, de acuerdo con la agenda difundida por presidencial.

El encuentro entre Donald Trump y Javier Milei está previsto que se extienda por casi dos horas. El presidente argentino firmará primero el libro de honor y luego será recibido por su par estadounidense en el Salón Oval, donde mantendrán una reunión bilateral. Más tarde, a las 13.45 (15.45 en la Argentina), se realizará un almuerzo de trabajo con la participación de los equipos económicos y diplomáticos de ambos gobiernos.

Milei será el segundo mandatario latinoamericano en reunirse con Trump desde el inicio de su segundo mandato, el 20 de enero pasado, después del salvadoreño Nayib Bukele.

El presidente estadounidense llega al encuentro tras su visita relámpago a Medio Oriente, donde obtuvo uno de los mayores logros diplomáticos de su gestión: un acuerdo de paz entre Israel y Hamas que permitió poner fin a la guerra y asegurar la liberación de rehenes, entre ellos tres argentinos.

La agenda de Milei se verá acotada porque por la noche partirá de nuevo rumbo a Argentina para arribar en la mañana del miércoles.