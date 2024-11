Ricardo Quintela afirmó que si Milei no cambia sus políticas, "se va a tener que ir"

Además, calificó estos primeros meses de gestión libertaria como un período de "luna de miel" y señaló que "Milei festeja con sus patrones, pero no con sus mandantes". Según el gobernador, el Presidente no ha tomado "una sola medida que haya estado a favor de la gente" y afirmó que las políticas actuales del gobierno nacional están alejadas de las necesidades de la población.

En declaraciones a AM 750, Quintela también se refirió a su fallido intento de postularse como presidente del Partido Justicialista, tras la decisión judicial de María Servini que avaló a Cristina Kirchner. “Es un capítulo cerrado. Me hubiera gustado que Cristina ganara con los votos de los afiliados del partido y no con el de la jueza”, dijo.

quintela ricardo la rioja.jpg

A pesar de la resolución, aseguró que seguirá trabajando dentro del peronismo para fortalecer su espacio político. “Queremos construir un proyecto alternativo al de este señor (por Milei)”, expresó. En ese contexto, destacó que el peronismo “está despierto” y que busca rearmarse a nivel nacional, aunque admitió que aún persiste “una confederación de partidos provinciales” que deben trabajar de manera conjunta.

El gobernador riojano también defendió a Cristina Kirchner, quien recientemente recibió una sentencia condenatoria en la causa Vialidad, calificando la situación como “una persecución política” y “una aberración jurídica”. En relación al debate sobre la ley de “ficha limpia” en el Congreso, sugirió que el fallo busca proscribir políticamente a la expresidenta.

Quintela finalizó remarcando la necesidad de un peronismo unificado para recuperar el poder y “transformar la sociedad” en un marco de igualdad y justicia social.