Ricardo Quintela oficializó su lista para competir contra Cristina Kirchner por la presidencia del PJ

Embed RICARDO QUINTELA - Hoy se oficializó la presentación de la Candidatura para la Presidencia del PJ mediante los apoderados designados JORGE YOMA y DANIEL LLERMANOS. “Federalismo y Justicia” para enfrentar las medidas de ajuste salvaje del oficialísimo. pic.twitter.com/i0hJl7pL0w — Daniel Llermanos (@danielllermanos) October 10, 2024

La carta de Cristina Kirchner que confirmó su candidatura

El lunes, la ex presidenta Cristina Kirchner publicó una carta abierta confirmando que sería candidata a presidente del Partido Justicialista. En ese sentido, la dirigente peronista se mostró dispuesta a "aceptar el desafío de debatir en unidad porque si algo tengo claro también, es que acá no sobra nadie".

Sin embargo, aclaró que "la unidad necesita dirección y proyecto para construir el mejor peronismo posible en una Argentina que se ha vuelto imposible para la mayoría de sus habitantes".

El texto fue difundido en redes sociales luego de que días antes referentes de La Cámpora, como Wado de Pedro y Mayra Mendoza, iniciaron un "operativo clamor" para lanzar la candidatura de Cristina Kirchner.

cristina marcha universitaria instituto patria.avif Cristina Kirchner competirá por la presidencia del PJ contra Ricardo Quintela.

Ricardo Quintela sigue en competencia por la presidencia del PJ

Por su parte, el gobernador de La Rioja no se bajó de la competencia y le contestó a la ex presidenta: "Creo, igual que Cristina Fernández de Kirchner, que acá no sobra nadie y también mi proyecto es el de conducir un proceso de unidad, con todos adentro", expresó el mandatario provincial en sus redes sociales.

Y continuó: "Le creo a Cristina y por supuesto creo en mis propias convicciones. Le digo a todos los compañeros y compañeras del Partido Justicialista de las provincias que me hacen llegar sus mensajes: yo sigo adelante y seguiré reuniéndome cara a cara con ustedes en cada rincón del país".

En tanto, este miércoles, Quintela pasó por la provincia de Buenos Aires, donde se reunió con el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Durante el acto que encabezaron, hicieron alusión a la necesidad de un "debate interno" en el peronismo y recordaron que "los últimos procesos de unidad fueron sometimiento".