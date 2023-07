Roberto García Moritán: "Con Jorge Macri tengo muchos puntos en común"

“Yo no vine a hacer la plancha a la Ciudad. Yo voy a enfrentar a los turbios y a los inmorales. Con Jorge tengo más puntos en común por eso voy con él y somos complementarios con los Republicanos Unidos. Yo no me bajo sólo, sino todo mi equipo que tiene el potencial de hacer un buen trabajo”, sostuvo.

En tanto, aclaró: “El mensaje es que vamos a trabajar juntos. Con respecto a Franco Rinaldi, es un buen tipo, tuvo declaraciones desafortunadas. Ahora, ya está. Hay que mirar para adelante y tratar de cerrar un montón de cicatrices y hay que restablecer el orden”.

“Con Jorge Macri no se habló de nada en particular, sino en de sumar a mejorar la situación y hablé con Mauricio Macri. Somos parte de Juntos por el Cambio, incluso hoy dentro de la Legislatura. Nosotros creemos que el kirchnerismo nos hace muy infeliz, con respecto a la Nación valoro mucho a Horacio Rodríguez Larreta y a Patricia Bullrich, no sé a quién voy a votar”, explicó.

Y para finalizar dijo: “Este modelo está agotado, se viene un cambio de era. La sociedad no da más, es el momento de ponernos de pié y este gesto es un mensaje para toda la política. Hay que ponerse de pie".

Así contó por qué se bajó Roberto García Moritán