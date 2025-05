Santiago del Moro hizo un importante anuncio que dejará al descubierto el juego en Gran Hermano 2024

"La cena va a ser el miércoles, ellos van a ir a nominar y después van a ir a ver cómo nomina toda la casa", reveló Del Moro.

"Además de ganar el liderazgo, la inmunidad y los premios, el jugador va a ganar una cena para el miércoles, nadie va a saber nada, va a invitar a alguien y van a disfrutar una linda cena viendo cómo nominan sus compañeros", resumió el animador.

Por otro lado, este último lunes, la participante Lucía Patrone quedó afuera de la competencia y se convirtió en la última eliminada al obtener el 53,4 por ciento de los votos del público.

La tremenda escena escatológica que protagonizó Selva delante de sus compañeros en Gran Hermano

El frío le jugó una mala pasada a Selva Pérez en Gran Hermano (Telefe). Mientras charlaba en el living junto a Devi y Ulises, la uruguaya se levantó del sillón para buscar abrigo y protagonizó un inesperado blooper: se le escapó un gas.

“Me voy a poner un abrigo porque me estoy congelando”, dijo, justo antes del "imprevisto" que desató carcajadas y comentarios entre sus compañeros. “¡Ay!”, exclamó, entre ruborizada y tentada por la situación.

Juan Pablo no pudo ocultar su sorpresa. “Se le escapó, no, no, no”, comentó atónito. “Andá, seguí, hacé de cuenta que no pasó nada. Se le escapan mal, boludo. Es un show todo lo que hace”, señaló Devi, mientras Ulises se cubría la cara con el buzo.

“Es un desastre”, acotó el cordobés. “No le importa nada”, acotó su compañero.

El momento, que no pasó desapercibido para los fanáticos del reality, se viralizó rápidamente en redes sociales. Selva sumó un nuevo capítulo al repertorio de escenas insólitas dentro de la casa más famosa del país.