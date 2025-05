Rodríguez Larreta, tras las legislativas en CABA: "Fue la peor elección de la historia del PRO"

Embed

Larreta: “El PRO perdió la mitad de lo que había sido su peor elección”

En declaraciones posteriores a los comicios, Larreta fue contundente: “Mauricio Macri perdió ayer una muy mala elección. El PRO sacó la mitad de lo que había sido su peor elección en la historia. Tomá la peor, de los últimos 20 años, dividí por dos. ¡Guau!”, dijo.

Además, enfatizó que el partido al que pertenecía en años anteriores no ganó en ninguna comuna: “No hubo una sola comuna donde ganara el PRO. Ayer, el cambio fue otro partido”.

Larreta también cuestionó el protagonismo de Macri en la campaña: “Mauricio tuvo un rol muy protagónico. Silvia Lospenatto no fue a ningún programa sin él. Fue a todos. Prácticamente era el candidato”.

En ese sentido, criticó la falta de autocrítica tras los resultados y aseguró que "después de la elección, en vez de decir ‘nos equivocamos, gobernamos mal, pedimos disculpas’, lo que hubo fue silencio”.

Asimismo, reveló que recibió apoyo de funcionarios del PRO, aunque muchos prefirieron mantenerse en el anonimato por temor a perder su trabajo: “¿Sabés la cantidad de gente del PRO que me llamó durante la campaña y me decía ‘no digas mi nombre porque me echan’?”.

Consultado por el bajo nivel de votantes, Larreta lo atribuyó a una crisis de representación más que a un rechazo al sistema democrático: “Me preocupa mucho la baja participación. No creo que sea un cuestionamiento a la democracia. Es apatía, frustración con el sistema”.

Cerró con una frase que marcó su campaña: “Hace dos meses dije que volvía. Bueno, cumplimos. Volvimos y acá estamos”.