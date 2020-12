Sabina Frederic: "Mis peleas con Berni parecen una telenovela"

Sabina Frederic entrevistada por Romina Manguel.

Después de varios meses de silencio la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, dejó varias definiciones en una entrevista que le brindó a Romina Manguel en A24. Una de las principales tuvo que ver con el rol que tuvo la Gendarmería en el operativo que culminó con la muerte, por sumersión, de Santiago Maldonado en 2017 bajo la presidencia de Mauricio Macri.

"Gendarmería sabe que fue ilegal el operativo donde murió Maldonado. Había un malestar en la fuerza con ese caso", manifestó Frederic a lo que añadió: "El costo de Maldonado es altísimo para la fuerza". Una de las primeras medidas que tomó cuando asumió en el cargo fue empezar una investigación interna sobre el accionar que tuvo la Gendarmería en ese operativo.

Frederic, además, realizó varias críticas a su antecesora en el cargo, la actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich. "Bullrich no hizo una investigación interna en el caso Maldonado", afirmó. Pero no sólo eso, para la actual titular de la cartera de Seguridad, la presidenta del PRO dista defender a las fuerzas de seguridad: "Bullrich no protege lo que dice que protege".

"La violencia en el sur es justamente culpa de Bullrich porque en las tomas no hizo ejercicio de la autoridad. El desalojo que hizo e el sur dejó un muerto y más ocupación", consideró.

Consultada sobre su relación con el titular del CELS, el periodista Horacio Verbitsky, sostuvo que lo conoce solamente hace dos o tres años y que tienen diferencias ideológicas. "Respetamos a las fuerzas más allá del CELS y de Verbitsky. Con ellos tengo buen dialogo, pero Verbitsky expresa sus diferencias y yo mis posiciones", remarcó.

Uno de los puntos más criticados por la oposición sobre su labor tiene que ver con el rechazo a los cortes de ruta y piquetes. "No podemos negar el derecho a la manifestación. Cortan una calle que le complica la vida a los ciudadanos, pero sólo es un delito cuando lo dice la Justicia. Nosotros no queremos muertos en las manifestaciones", sostuvo Frederic a lo que agregó, de forma tajante: "Por privilegiar un derecho por sobre el otro hay gestiones que terminaron con una vida".

La funcionaria tampoco le esquivó a la interna que mantiene con su par de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, con quien tuvo diferentes enfrentamientos en público y en privado. "Mis peleas con Berni parecen una telenovela", sostuvo casi a tono jocoso. "Berni es parte del Ejército, no de una fuerza de seguridad", agregó Frederic.