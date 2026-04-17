Con un nuevo respaldo a Adorni, la mesa política definió la agenda parlamentaria
Con Adorni y Karina Milei a la cabeza, la mesa política definió las prioridades para enviar al Congreso que incluyen las reformas a la ley de Salud Mental y a la ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez.
La mesa política del Gobierno cerró filas detrás de Manuel Adorni y definió la estrategia parlamentaria y judicial del Gobierno. (Foto: Presidencia).
El Gobierno decidió este vienes enviar los proyectos de ley de Salud Mental y de Fraude de Pensiones por Invalidez, como las prioridades para debatir en la próxima semana en el Congreso. En paralelo, la mesa política renovó el apoyo cerrado del presidente Javier Milei hacia el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien analizó los frentes abiertos por las leyes de reforma laboral y de financiamiento universitario en la Justicia.
Con Adorni y Karina Milei a la cabeza, además de "repasar el estado de avance de las iniciativas ya presentadas y analizar sus particularidades", la mesa política "resolvió que en el día de hoy serán remitidas la modificación a la Ley de Salud Mental y la Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez", informó un comunicado oficial de Presidencia tras más de dos horas de reunión de la mesa chica en el despacho que tiene Adorni en la planta baja de la Casa Rosada.
Durante el encuentro estuvieron, como siempre, el ministro del Interior, Diego Santilli; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem.
Solo se ausentó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien mantenía una agitada agenda en Washington, en la reunión de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).
Tras la reunión, en otra señal del apoyo cerrado a su ratificación, Adorni sacó la selfie que después difundió Presidencia, mientras sigue avanzando la investigación judicial en su contra, por la compra de propiedades y de viajes al exterior.
"Manuel por supuesto sigue para adelante, tiene el apoyo cerrado del presidente Javier Milei y de Karina Milei, y nunca dejó de ser el vocero del Gobierno, solo comunicamos y hacemos conferencias cuando vale la pena comunicar", dijo una fuente a A24.com.
Mientras, el presidente ultima detalles de su nuevo viaje a Israel, hacia donde partirá este sábado, en una agenda que culmina el miércoles 22 de abril.
La estrategia judicial del Gobierno por el financiamiento universitario y la reforma laboral
Según pudo saber A24.com, en el encuentro de la mesa chica también se habló de los frentes judiciales que enfrenta el Gobierno con las leyes de reforma laboral, y de financiamiento universitario.
En el primer caso, la Procuración del Tesoro, órgano defensor del Poder Ejecutivo, presentó un recurso extraordinario de Per Saltum para que la Corte Suprema de Justicia decida rechazar la suspensión de 83 artículos de la reforma laboral, ordenada por el fuero laboral y civil, ante reclamos de la CGT.
En el caso de la ley de financiamiento universitario, el gobierno -como informó A24.com-, presentó otro Per Saltum, pero para pedir la suspensión de la norma sancionada por la oposición, con el argumento de la "imposibilidad de aplicarla por la falta de fondos presupuestarios".
Sin embargo, una fuente oficial se encargó de aclarar que no es que el Gobierno vaya a incumplir con la ley, sino que antes de transferir fondos para cumplir con la misma, esperará al fallo de la Corte. Mientras tanto definirá qué otras áreas sufrirán recortes para cumplir con la ley de universidades.
En cambio, en Balcarce 50 admiten que "es más difícil" que la Corte se expida a favor de la suspensión de la ley de financiamiento universitario, por eso, se preparan para "analizar por donde pasará el ajuste para cumplir con esa ley".
Cerca del presidente Milei, deslizaron que analizan aplicar recortes en obras públicas o fondos ATN de las provincias para financiar la ley votada por la oposición, pero insisten en que "no existe ningún escenario en el que el gobierno de Milei vaya romper el superávit fiscal".
El Código Penal y la reforma electoral siguen demorados
En tanto, siguen demorados por ahora los proyectos de reformas al Código Penal, y la reforma política electoral, en los que distintos ministerios, seguían debatiendo internamente los contenidos.
Milei quiere -según las mismas fuentes- que la reforma al Código Penal sea grande, con la mayor cantidad de cambios posibles, por eso están trabajando en el contenido los ministerios de Justicia, de Seguridad y de Interior.
En cuanto al proyecto de Reforma Electoral que contempla entre otros puntos centrales, eliminar las PASO y reformar el sistema de financiamiento de partidos, admiten en Casa Rosada que "está en agenda pero sigue sin definirse los puntos que se incluirán en la ley", que enviaría en breve al Congreso.
Mientras tanto, seguirán negociando con la oposición dialoguista y gobernadores aliados, en busca de apoyos.