Con un nuevo respaldo a Adorni, la mesa política definió la agenda parlamentaria

Tras la reunión, en otra señal del apoyo cerrado a su ratificación, Adorni sacó la selfie que después difundió Presidencia, mientras sigue avanzando la investigación judicial en su contra, por la compra de propiedades y de viajes al exterior.

"Manuel por supuesto sigue para adelante, tiene el apoyo cerrado del presidente Javier Milei y de Karina Milei, y nunca dejó de ser el vocero del Gobierno, solo comunicamos y hacemos conferencias cuando vale la pena comunicar", dijo una fuente a A24.com.

Mientras, el presidente ultima detalles de su nuevo viaje a Israel, hacia donde partirá este sábado, en una agenda que culmina el miércoles 22 de abril.

La estrategia judicial del Gobierno por el financiamiento universitario y la reforma laboral

cgt

Según pudo saber A24.com, en el encuentro de la mesa chica también se habló de los frentes judiciales que enfrenta el Gobierno con las leyes de reforma laboral, y de financiamiento universitario.

En el primer caso, la Procuración del Tesoro, órgano defensor del Poder Ejecutivo, presentó un recurso extraordinario de Per Saltum para que la Corte Suprema de Justicia decida rechazar la suspensión de 83 artículos de la reforma laboral, ordenada por el fuero laboral y civil, ante reclamos de la CGT.

En el caso de la ley de financiamiento universitario, el gobierno -como informó A24.com-, presentó otro Per Saltum, pero para pedir la suspensión de la norma sancionada por la oposición, con el argumento de la "imposibilidad de aplicarla por la falta de fondos presupuestarios".

Sin embargo, una fuente oficial se encargó de aclarar que no es que el Gobierno vaya a incumplir con la ley, sino que antes de transferir fondos para cumplir con la misma, esperará al fallo de la Corte. Mientras tanto definirá qué otras áreas sufrirán recortes para cumplir con la ley de universidades.

corte suprema

En el Gobierno creen que tienen "más posibilidades" de conseguir el apoyo de la Corte al "recurso extraordinario" para "anular la suspensión de 83 artículos de la modernización laboral".

En cambio, en Balcarce 50 admiten que "es más difícil" que la Corte se expida a favor de la suspensión de la ley de financiamiento universitario, por eso, se preparan para "analizar por donde pasará el ajuste para cumplir con esa ley".

Cerca del presidente Milei, deslizaron que analizan aplicar recortes en obras públicas o fondos ATN de las provincias para financiar la ley votada por la oposición, pero insisten en que "no existe ningún escenario en el que el gobierno de Milei vaya romper el superávit fiscal".

El Código Penal y la reforma electoral siguen demorados

mahiques

En tanto, siguen demorados por ahora los proyectos de reformas al Código Penal, y la reforma política electoral, en los que distintos ministerios, seguían debatiendo internamente los contenidos.

Milei quiere -según las mismas fuentes- que la reforma al Código Penal sea grande, con la mayor cantidad de cambios posibles, por eso están trabajando en el contenido los ministerios de Justicia, de Seguridad y de Interior.

En cuanto al proyecto de Reforma Electoral que contempla entre otros puntos centrales, eliminar las PASO y reformar el sistema de financiamiento de partidos, admiten en Casa Rosada que "está en agenda pero sigue sin definirse los puntos que se incluirán en la ley", que enviaría en breve al Congreso.

Mientras tanto, seguirán negociando con la oposición dialoguista y gobernadores aliados, en busca de apoyos.