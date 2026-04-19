Gira oficial: Javier Milei fue recibido por Benjamin Netanyahu en Jerusalén

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Participación en el Día de la Independencia de Israel

Uno de los momentos centrales de la visita será la participación de Milei en la ceremonia por el 78° Día de la Independencia de Israel, que se llevará a cabo en el Monte Herzl.

Según el cronograma oficial, a las 21.00 hora local (15.00 en Argentina), el Presidente argentino encenderá una de las antorchas, un acto simbólico de alto valor institucional que forma parte de la celebración nacional israelí.

Cómo sigue la agenda de Milei en Israel

El lunes, Milei recibirá un Doctorado Honoris Causa de la Universidad Bar-Ilan, donde además brindará un discurso. Luego, mantendrá un encuentro con el presidente Isaac Herzog y visitará la Yeshivá Hebron.

El martes, el jefe de Estado participará de un encuentro con rabinos, visitará la Iglesia del Santo Sepulcro y asistirá por la noche a la ceremonia central por el Día de la Independencia israelí, que incluye el tradicional encendido de antorchas. Su regreso a la Ciudad de Buenos Aires está previsto para el miércoles por la mañana.

En paralelo a la agenda oficial, el Gobierno argentino buscará avanzar en temas sensibles como la cooperación judicial en el marco de los atentados contra la AMIA y la embajada de Israel en Buenos Aires. También se espera que se retome el debate sobre el traslado de la embajada argentina a Jerusalén, una promesa que Milei reiteró públicamente y que podría concretarse durante 2026.