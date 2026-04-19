El presidente Javier Milei llegó este domingo a Israel y fue recibido en Jerusalén por el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien lo saludó con una frase que marcó el tono político del encuentro: “Bienvenido a Israel, mi amigo”.
El presidente Javier Milei inició su gira en Israel con una visita al Muro de los Lamentos y un encuentro con Benjamin Netanyahu. La agenda incluye anuncios bilaterales y su participación en la ceremonia por el Día de la Independencia en el Monte Herzl.
Gira oficial: Javier Milei fue recibido por Benjamin Netanyahu en Jerusalén
El presidente Javier Milei llegó este domingo a Israel y fue recibido en Jerusalén por el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien lo saludó con una frase que marcó el tono político del encuentro: “Bienvenido a Israel, mi amigo”.
La llegada del mandatario argentino se da en el marco de una gira oficial que se extenderá hasta el 22 de abril, con una agenda cargada de actividades políticas, institucionales y simbólicas. Antes de su reunión con Netanyahu, Milei realizó una visita al Muro de los Lamentos, uno de los sitios más sagrados del judaísmo, en un gesto de fuerte contenido religioso y diplomático.
Tras el encuentro entre ambos líderes, se espera que la agenda continúe con anuncios importantes en materia de conectividad aérea y cooperación bilateral. Entre ellos, figura la presentación del vuelo inaugural de la aerolínea El Al que conectará Tel Aviv con Buenos Aires, una medida que busca fortalecer el vínculo entre ambos países.
Además, está prevista la firma de acuerdos y una declaración conjunta, en el marco de una relación bilateral que el Gobierno argentino busca profundizar con gestos políticos concretos.
Uno de los momentos centrales de la visita será la participación de Milei en la ceremonia por el 78° Día de la Independencia de Israel, que se llevará a cabo en el Monte Herzl.
Según el cronograma oficial, a las 21.00 hora local (15.00 en Argentina), el Presidente argentino encenderá una de las antorchas, un acto simbólico de alto valor institucional que forma parte de la celebración nacional israelí.
El lunes, Milei recibirá un Doctorado Honoris Causa de la Universidad Bar-Ilan, donde además brindará un discurso. Luego, mantendrá un encuentro con el presidente Isaac Herzog y visitará la Yeshivá Hebron.
El martes, el jefe de Estado participará de un encuentro con rabinos, visitará la Iglesia del Santo Sepulcro y asistirá por la noche a la ceremonia central por el Día de la Independencia israelí, que incluye el tradicional encendido de antorchas. Su regreso a la Ciudad de Buenos Aires está previsto para el miércoles por la mañana.
En paralelo a la agenda oficial, el Gobierno argentino buscará avanzar en temas sensibles como la cooperación judicial en el marco de los atentados contra la AMIA y la embajada de Israel en Buenos Aires. También se espera que se retome el debate sobre el traslado de la embajada argentina a Jerusalén, una promesa que Milei reiteró públicamente y que podría concretarse durante 2026.