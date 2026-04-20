Javier Milei profundiza su agenda en Israel: recibió una distinción de honor y se reunió con el presidente

En el auditorio, el mandatario estuvo acompañado por Karina Milei, el canciller Pablo Quirno, y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, y el embajador Axel Wahnish.

"Tanto significa para mi ser reconocido en Israel. Si uno abraza los valores judeocristianos su vida espiritual vibra en la misma sintonía que su vida material y como consecuencia de esa consonancia uno prospera", siguió en su discurso.

"Cuando uno rechaza esos valores la vida material entra en conflicto con la espiritual y el resultado es la miseria. No es una intuición ni una metáfora, es una ley tan rigurosa como cualquier ley económica: dos mas dos es cuatro", siguió.

2026-04-20T094713Z_1350450456_RC2WSKAAH8NQ_RTRMADP_3_ISRAEL-ARGENTINA-MILEI-CEREMONY

"Para entender porqué hay que empezar por el principio y el principio en la tradición hebrea es el Génesis. La Torá no abre con una discusión ni con un mandamiento, abre con la creación, está escrito en los 10 mandamientos: el orden moral que el creador estableció antes de que existiera cualquier estado o cualquier mercado. Lo restaura la dotación divina que se perdió, no devuelve al hombre la capacidad infinita que tenía en el Edén, pero es el único sistema que en consonancia con la ley de Dios, permite que el hombre trabaje, innove, descubra tecnología y genere prosperidad dentro de sus condiciones actuales. Que lo oiga, el que no quiere oír, que se haga cargo de las consecuencias", completó.

El momento más importante de la jornada fue el encuentro con Herzog, quien decidió otorgarle a Milei la Medalla Presidencial de Honor.

En un comunicado oficial, el mandatario israelí justificó la decisión: “El presidente Milei representa un liderazgo audaz y persigue una política clara e inequívoca de apoyo al Estado de Israel”.

Además, resaltó su “profundo afecto por el pueblo israelí” y su posicionamiento firme en el escenario internacional.

2026-04-20T132747Z_1250632090_RC21TKARBN24_RTRMADP_3_ISRAEL-ARGENTINA-MILEI

Actividades religiosas y acuerdos estratégicos

La agenda del lunes también incluye las 17.30 una visita a la Yeshivá Hebron, donde el Presidente será distinguido por la Academia de Estudios Talmúdicos y brindará un discurso.

Durante su gira, Milei también avanzó con la firma de los denominados “Acuerdos de Isaac”, orientados a fortalecer los vínculos diplomáticos, comerciales y culturales entre Israel y América Latina, además de coordinar acciones contra el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico.

Cómo sigue la gira presidencial

El martes será la última jornada completa en Israel. Milei mantendrá un encuentro con rabinos a las 10.30 (hora local), seguido de una visita a la Iglesia del Santo Sepulcro a las 16.

Por la noche, participará desde las 21 del encendido de antorchas en el Monte Herzl, en el marco del Día de la Independencia de Israel, donde según confirmó el canciller Gideon Sa’ar será el primer líder extranjero en portar una de las antorchas representativas de las doce tribus.

milei israel

La celebración continuará con una segunda visita al Muro de los Lamentos, para luego emprender la partida rumbo a la Argentina a las 23.30 con el resto de su comitiva. Según la agenda oficial, el mandatario aterrizará en Buenos Aires el miércoles a las 10.