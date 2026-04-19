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Nuevo acuerdo

El Gobierno confirmó que Argentina e Israel firmaron tres acuerdos clave: cooperación en seguridad, tecnología y vuelos directos

El canciller argentino confirmó que ambas naciones trabajan en la lucha contra el terrorismo, a favor de la IA y la innovación y en apoyo a empresas israelíes.

El Gobierno confirmó que Argentina e Israel firmaron tres acuerdos clave: cooperación en seguridad

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La confirmación llegó de la mano del canciller Pablo Quirno, quien detalló los alcances de los acuerdos alcanzados entre el presidente Javier Milei y el primer ministro Benjamin Netanyahu.

El primero de los memorandos está enfocado en la lucha contra el terrorismo. Según explicó el funcionario, se trata de un eje “fundamental” que permitirá mejorar la detección temprana del financiamiento de organizaciones terroristas a nivel global, mediante el intercambio de información y herramientas entre ambos países.

quirno

En segundo lugar, Quirno destacó el trabajo conjunto en el campo de la inteligencia artificial. El acuerdo busca potenciar el acceso a conocimiento aplicado, innovación y productividad.

En ese marco, también se anunció la apertura de una línea de crédito de 150 millones de dólares destinada a respaldar a empresas israelíes que operen en la Argentina.

Por último, el canciller confirmó un avance clave en materia de conectividad: el lanzamiento de vuelos directos entre Buenos Aires y Tel Aviv.

La iniciativa se concretó junto a la ministra de Transporte y Seguridad Vial de Israel, Miri Regev, y estará a cargo de la aerolínea El Al, que comenzará a operar las rutas a partir de noviembre.

milei

Participación en el Día de la Independencia de Israel

Uno de los momentos centrales de la visita será la participación de Milei en la ceremonia por el 78° Día de la Independencia de Israel, que se llevará a cabo en el Monte Herzl.

Según el cronograma oficial, a las 21.00 hora local (15.00 en Argentina), el Presidente argentino encenderá una de las antorchas, un acto simbólico de alto valor institucional que forma parte de la celebración nacional israelí.

Cómo sigue la agenda de Milei en Israel

El lunes, Milei recibirá un Doctorado Honoris Causa de la Universidad Bar-Ilan, donde además brindará un discurso. Luego, mantendrá un encuentro con el presidente Isaac Herzog y visitará la Yeshivá Hebron.

El martes, el jefe de Estado participará de un encuentro con rabinos, visitará la Iglesia del Santo Sepulcro y asistirá por la noche a la ceremonia central por el Día de la Independencia israelí, que incluye el tradicional encendido de antorchas. Su regreso a la Ciudad de Buenos Aires está previsto para el miércoles por la mañana.

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