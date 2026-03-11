En vivo Radio La Red
Santa Fe prohibió el uso recreativo de celulares en las aulas de todos los niveles educativos: los motivos

El Gobierno provincial anunció una normativa que limita el uso de teléfonos durante la jornada escolar para reducir distracciones y riesgos digitales. En primaria la restricción será total, mientras que en secundaria solo podrán utilizarse cuando formen parte de actividades pedagógicas autorizadas.

La decisión forma parte del Programa de Educación Digital y fija límites al uso de dispositivos personales durante la jornada escolar. Según explicaron desde la cartera educativa, el objetivo es mejorar las condiciones de aprendizaje, reducir distracciones en clase y promover un uso responsable de la tecnología entre los estudiantes.

El documento oficial indica que el uso recreativo de celulares y otros dispositivos digitales personales quedará prohibido dentro de las aulas en todos los niveles. Desde el ministerio señalaron que la medida busca evitar problemas vinculados a la hiperconectividad y a los riesgos digitales, entre ellos el ciberacoso y el grooming, además de atender estudios que advierten sobre el impacto del uso intensivo de pantallas en la concentración de niños y adolescentes.

En los niveles inicial y primario, los celulares no podrán utilizarse dentro de las instituciones educativas durante toda la jornada, incluidos los recreos. Las familias podrán decidir si los estudiantes llevan o no el dispositivo, pero no estará permitido su uso mientras permanezcan en la escuela. La normativa aclara que esto no impide el empleo de herramientas tecnológicas con fines pedagógicos cuando formen parte de actividades planificadas por los docentes.

Para el nivel secundario, la regulación establece un esquema más flexible. Los teléfonos solo podrán utilizarse cuando formen parte de una actividad educativa previamente planificada y autorizada por el equipo directivo dentro de proyectos institucionales. En el resto de los casos, cada establecimiento deberá fijar reglas claras para el guardado de los dispositivos e incluso podrá promover recreos libres de pantallas.

Las pautas deberán incorporarse a los acuerdos de convivencia institucional, donde se definirán normas sobre el uso y almacenamiento de los teléfonos, los canales de comunicación con las familias y las responsabilidades ante eventuales pérdidas o daños.

Durante la presentación del programa, el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro afirmó que la medida busca transformar el sistema educativo. “El fortalecimiento del sistema educativo es trascendental para la sociedad que queremos construir, con los chicos en las aulas aprendiendo y construyendo ciudadanía digital, llevando adelante políticas de fondo que nos van a trascender”, sostuvo.

Por su parte, el ministro de Educación José Goity señaló que la iniciativa responde a un desafío actual de las escuelas. Según explicó, el objetivo es "formar a los niños y niñas para un uso seguro y responsable de los dispositivos dentro de la alfabetización digital". También indicó que la propuesta fue discutida previamente con supervisores de los distintos niveles educativos para consensuar los protocolos de aplicación.

La normativa contempla excepciones en casos vinculados a la salud o a situaciones de accesibilidad, como estudiantes que necesiten dispositivos para monitoreo médico o para garantizar condiciones de inclusión. Estas situaciones deberán quedar contempladas en los reglamentos internos de cada institución.

Además, el ministerio propuso que las familias participen en instancias de diálogo con las escuelas y firmen una carta compromiso al inicio del ciclo lectivo para acompañar el uso responsable de la tecnología por parte de los estudiantes.

En caso de incumplimiento de las nuevas reglas, las intervenciones deberán seguir el principio de gradualidad previsto en los regímenes de convivencia escolar, priorizando instancias de reflexión y reparación antes que sanciones disciplinarias.

