La UIA criticó a Javier Milei tras sus dichos contra la industria y empresarios: "Malestar y preocupación"

En el mismo documento, la UIA advirtió que las descalificaciones públicas hacia quienes producen e invierten pueden afectar el clima de negocios en la Argentina. “Cuando desde la máxima investidura institucional se utilizan expresiones que descalifican a quienes producen e invierten, se genera un agravio injusto hacia ese esfuerzo cotidiano y se debilita el clima de respeto que la Argentina necesita reconstruir”, sostuvo la entidad.

Además, el comunicado subrayó que los inversores observan no solo las oportunidades económicas, sino también el respeto institucional y la calidad de la convivencia democrática. “La Argentina busca volver a ser un país que atraiga inversiones externas e internas. En ese proceso, los inversores evalúan también el clima de negocios que ofrece el país”, agregaron.

milei (11) El Presidente en el “Argentine Week” en Nueva York.

El discurso de Milei en Nueva York

Las críticas del presidente se produjeron durante su exposición ante empresarios en el evento Argentine Week, que se realiza esta semana en Nueva York. En ese encuentro, Milei volvió a confrontar con parte del sector empresarial y aseguró que no cederá ante presiones, en el marco de su objetivo de terminar con lo que definió como “la Argentina corrupta”.

Durante su discurso, el mandatario recordó sus recientes enfrentamientos con empresarios vinculados a la industria. “Todos saben que en las últimas semanas tuve confrontaciones abiertas con Paolo Rocca, con Javier Madanes Quintanilla y con el sector textil”, afirmó.

Milei volvió a acusar a empresarios de ser “prebendarios”

En su exposición, el Presidente insistió en que algunos sectores empresariales se beneficiaron durante años de un sistema de protección estatal. “Algún trasnochado quiso mostrar como que nosotros somos antiempresa. Verdaderamente algo que nunca se me hubiera ocurrido, que fuera el ataque a un liberal”, expresó Milei.

Luego añadió: “Pero tenemos enfrente gente mala y además creativa para el mal”. El mandatario también afirmó que determinados empresarios actuaron en connivencia con la política.

“Rocca y Madanes, en connivencia con políticos ladrones, atacaron a los argentinos. Pero eso se terminó: se terminó la Argentina corrupta”, dijo durante su exposición en la sede del JP Morgan.

La postura de la UIA frente al Gobierno

Pese al malestar expresado en el comunicado, la Unión Industrial Argentina aseguró que mantiene su disposición a trabajar junto al Gobierno para impulsar el crecimiento económico. “La UIA mantiene su vocación de seguir trabajando por una Argentina que crezca con más inversión, más producción y más empleo”, sostuvo la entidad.

En ese sentido, concluyó que el desarrollo del país requiere diálogo, respeto y cooperación entre el sector público y el privado, en un contexto económico que continúa siendo desafiante para la industria.