En medio de la polémica por los gastos de Adorni y su esposa en NY, senadores y ministros se volvieron a aumentar el sueldo

"La Vicepresidente no tiene responsabilidad sobre los aumentos, sin embargo, les da la posibilidad a los senadores de donar a una institución, si así lo desean", dijo una fuente del Senado.

Cerca de Vilarruel aclararon que "a través de un acuerdo, la Vicepresidente, brindará la posibilidad a los senadores que quieren donar, que puedan hacerlo, a través del honorable Senado de la Nación, a una institución".

La resolución que autoriza el nuevo aumento a los senadores

REsolución administrativa publicada por el Senado autoriza un nuevo aumento del 2 % en las dietas de los senadores que pasarán de 9,5 a 11 millones de pesos de dieta. Foto captura

La resolución atada a la paritaria salarial del gremio de empleados legislativos, que acordaron este miércoles un aumento escalonado total del 12,5 %, escalonado y acumulativo, con un 2% retroactivo a diciembre de 2025; 2,5% de enero; 2,2% por febrero; 2% en marzo, 1,7 % a partir de abril y otro 1,5 % para el mes de mayo.

Las autoridades de la Cámara recuerdan que al igual que ocurrió con el último aumento,cada legislador puede decidir si renuncia a percibirla o la dona. En la última ocasión renunciaron todos menos el bloque de Unión por la Patria.

La dieta de un senador equivale a 2.500 módulos, más 1000 módulos de gastos de representación y 500 módulos por desarraigo.

Hasta ahora el módulo tenía un valor de $2554,85 por lo cual los senadores (que no renunciaron a ningún incremento) venían percibiendo 10,2 millones de pesos en bruto que, tras los descuentos por aportes e impuesto a las ganancias, quedaba en 8,1 millones de pesos.

Los aumentos que otorgó Adorni a ministros y secretarios desde enero 2026 superan el 60%

Javier milei encabezó la primera reunión de Gabinete con Manuel Adorni como jefe de ministros y Diego Santilli en Interior. Foto Casa Rosada

Tal como había anunciado Manuel Adorni sobre el final de diciembre de 2025, apenas asumió el cargo de jefe de Gabinete, decidió otorgar un aumento de más el 60% en los sueldos de todos los funcionarios políticos del gobierno (desde ministros, secretarios y subsecretarios) en respuesta a las quejas por el congelamiento de sueldos desde 2023.

Según confirmaron tres fuentes del gobierno a A24.com, hasta ahora, los sueldos brutos se ubicaban en 4 millones de pesos para el presidente, $3,58 millones para ministros y $2,8 millones para secretarios y menos de 2 millones para subsecretarios.

A partir del decreto 931/2025 publicado el 31 de diciembre en el Boletín Oficial, Adorni habilitó un incremento salarial desde el 2 de enero para ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional.

Según pudo confirmar A24.com, los incrementos de funcionarios políticos de Milei están atados a los que recibieron los empleados públicos por negociaciones paritarias durante los dos primeros años de gestión, por lo que en promedio, rondarían entre un 60 y un 90 % dependiendo cada caso.

El segundo artículo extiende la suba a funcionarios con rango y jerarquía equivalente en otros organismos estatales.

De esta manera, tras los aumentos de enero, los sueldos de ministros y otros funcionarios políticos a partir de enero de 2026 son los siguientes:

Ministros: Sueldo bruto entre $5.800.000 y $6.600.000.

Sueldo bruto entre $5.800.000 y $6.600.000. Secretarios: Sueldo bruto entre $5.300.000 y $6.100.000.

Los únicos que siguen congelados son los ingresos del presidente y de la vicepresidenta de la NAción, según indica el mismo decreto, por lo que no se cumple la cláusula de administración pública que prohibía que cualquier funcionario cobre por encima de los ingresos del jefe del Estado.

Presidente (Javier Milei): Congelado en aproximadamente $4.066.018 brutos.

(Javier Milei): Congelado en aproximadamente $4.066.018 brutos. Vicepresidenta (Victoria Villarruel): Congelado en aproximadamente $3.764.821 brutos.

En la Casa Rosada justificaron la decisión en la fuerte pérdida del poder adquisitivo del sector, estimada en un 60 por ciento desde el inicio de la gestión libertaria, y en la necesidad de retener cuadros técnicos frente a la creciente brecha con los sueldos del sector privado.

En el entorno presidencial aclararon que el aumento no sería superior al que percibieron los empleados estatales bajo la paritaria nacional (Sinep). “No habrá un esquema diferencial frente al resto”, había asegurado Adorni al hacer el anuncio.