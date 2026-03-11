A24.com

Gran Hermano: revelaron el plan secreto detrás del cruce de Luana que impacta a Andrea del Boca

Guido Zaffora reveló que detrás del derecho a réplica de Luana habría un plan de la producción que busca reordenar el juego en Gran Hermano Generación Dorada.

11 mar 2026, 18:04
andrea del boca y luana gh

En DDM (América TV), Guido Zaffora sorprendió al revelar que el polémico derecho a réplica que enfrentó Luana Fernández con su exnovio Lucas no fue un hecho aislado, sino parte de un plan más amplio de la producción de Gran Hermano Generación Dorada(Telefe).

"Todo esto tiene un porqué. Es un plan secreto de la producción. Estamos cruzando la tercera semana del reality", aseguró Zaffora, dejando entrever que detrás de cada movimiento hay una estrategia pensada para mantener la tensión y el interés del público.

El periodista explicó que la aparición de Ricardo Biasotti en una entrevista en el ciclo de Mariana Fabbiani encendió las alarmas en Telefe. "El tema es que esta entrevista, de alguna manera, hizo alertar a la producción de Telefe porque Andrea firmó por un mes. Y estamos transitando la tercera semana, falta una semana, y después de este dato de la persona que ingresa al confesionario para hablar con Andrea del Boca para alertarla, asesorarla", detalló.

Según contó el periodista, Marina Calabró reveló que el productor ejecutivo Martín Borrillo estaría detrás de estas decisiones. "Andrea está enterada de todo. Y lo que ayer pasó con este derecho a réplica tiene que ver con sacar Andrea del Boca del centro del reality", agregó Zaffora.

La conclusión fue contundente: "El tema es que quieren correr Andrea del Boca del lugar de protagonista porque se está comiendo el reality", sentenció.

Qué inesperada decisión tomó Franco Zunino en Gran Hermano tras lo sucedido con Luana y su ex

La noche del martes, Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) sorprendió a Luana Fernández con un giro inesperado: el Big la puso frente a frente -a través de realidad aumentada- con Lucas Izzi, su exnovio. El encuentro fue especialmente incómodo porque ella había decidido terminar la relación dentro del reality, luego de confesar que sentía atracción por su compañero Franco Zunino.

Lo que Luana jamás imaginó es que, tras anunciar la ruptura de un vínculo de seis años, el programa le daría a Lucas la oportunidad de ejercer el “derecho a réplica”. El cruce estuvo cargado de reproches y acusaciones, y dejó a la participante expuesta frente a todos.

La reacción de Luana no tardó en llegar: cuestionó a la producción por haberla sometido a semejante situación y hasta preguntó si podía abandonar el juego. Más tarde, ya con sus compañeros, explotó en enojo y fue Santiago del Moro quien intentó calmarla. Como si la tensión no fuera suficiente, horas después Franco Zunino decidió tomar distancia y frenar el vínculo que venía construyendo con ella dentro de la casa.

En el streaming del reality, Franco explicó su postura: “Con Luana quedamos como amigos porque la verdad que yo no quiero estar en el medio de esos quilombos, que tampoco me corresponden y jamás, jamás estaría en el medio de una relación”.

El participante fue claro al marcar los límites: “Entonces le dije que todo bien, pero que ya está, que seamos amigos. Ella es re piola, re buena onda, pero vamos a ser amigos y nada más”.

Aun así, dejó en claro que no piensa dejarla sola en este momento delicado. “También le dije que no le iba a soltar la mano porque sé que está pasando por un momento de m…, y acá las emociones se viven al mil millones. Pero ahora, al tener las cosas claras de cómo es su relación, le dije que ya está”.

El episodio terminó convirtiéndose en uno de los más intensos de la temporada, dejando a Luana en el centro de la tormenta y con su futuro dentro del juego lleno de incertidumbre.

