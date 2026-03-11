En vivo Radio La Red
CIERRE DEL ENCUENTRO

Adorni en el Argentina Week: el pronóstico de la "fiebre del oro" en el país y la denuncia de "fake news" para "empañar el evento"

El jefe de Gabinete aseguró en el Argentina Week 2026 que el país vivirá una expansión “sin precedentes”. También afirmó que las provincias "competirán fiscalmente" para atraer inversiones y convocó al sector privado a acompañar la "batalla cultural".

Adorni en el Argentina Week: el pronóstico de la fiebre del oro en el país y la denuncia de fake news para empañar el evento

El jefe de Gabinete Manuel Adorni pronosticó hoy que la "Argentina va a ser protagonista de una expansión económica, productiva y demográfica sin precedentes" que confluirá en una "fiebre del oro", aseguró que en ese nuevo proceso "las provincias competirán fiscalmente entre sí" y apuntó contra quienes "quisieron empañar" el evento "con mentiras" y "fake news".

En el cierre del Argentina Week 2026, Adorni auguró que "de aquí en adelante la Argentina va a ser protagonista de una expansión económica, productiva y demográfica sin precedente hacia el centro, el norte, el sur y el oeste, en territorios hoy despoblados por décadas de malas políticas". Y al trazar un paralelismo con la historia estadounidense, estimó que se producirá "una nueva fiebre del oro en Argentina".

adorni caputo

"Va a ser de la Argentina el paraíso que estuvo determinado a ser desde un principio. Vamos a trabajar día y noche para que nuestra mirada se convierta en una realidad. Confiamos que el sector privado va a convertirse en protagonista de este cambio", dijo ante el empresariado.

El federalismo "real"

También aseguró que esa reconfiguración se lleva adelante con un "reordenamiento de los incentivos" bajo el cual las provincias deberán competir "fiscalmente entre sí para atraer inversores y trabajadores generando un círculo virtuoso como nunca antes hemos visto".

"Por primera vez, una administración central les dice a las provincias que tendrán responsabilidad total de las inversiones que se hagan o dejen de hacerse en sus jurisdicciones, impulsado por el principio de competencia fiscal", indicó en relación a los proyectos que el Gobierno nacional espera que lleguen a los territorios provinciales.

En ese sentido, sostuvo que "Argentina ofrece federalismo real, determinado por reglas claras, justas y uniformes para todo el territorio". Adorni aspiró a la construcción de "un país federal donde todas las provincias, que hoy parecen marchitas, vuelven a florecer libres de las ataduras políticas, que hasta que asumimos nosotros el gobierno, las reprimían".

"Veremos desarrollarse un montón de sectores primario, pero contrario a lo que creen algunos, la inversión en sectores de alta productividad no generará una desindustrialización sino lo opuesto: Argentina se convertirá en una Nación capaz de integrar verticalmente sus cadenas de valor de acuerdo a los estándares y necesidades de todo el hemisferio", estimó.

En esa línea, planteó que la "reconstrucción de un territorio devastado presenta negocios en múltiples sectores" como "minería, energía, industria del conocimiento, bancos, mercado de capitales, tecnología, agroindustria y tantos otros sectores". "Argentina es tierra fértil para cualquier inversión que se puedan imaginar", señaló y remarcó que "cada una de estas áreas van a experimentar una revolución hasta llegar a los estándares globales" para que el país "vuelva a expandir sus fronteras a nivel internacional".

El mensaje a los empresarios

El jefe de Ministros remarcó la presencia de "todo tipo de oradores" a lo largo del Argentina Week donde contaron sobre las "diversas oportunidades de inversión que presenta Argentina en esta era" y subrayó que el encuentro "no es un punto de llegada" sino que "es tan solo el comienzo". Luego apuntó contra quienes "en estos días" quisieron "empañar este evento".

Embed

"Intentaron con mentiras, con fake news, con imágenes trucadas con IA pero no nos van a correr, estamos absolutamente enfocados en consolidar el proyecto de país que queremos", manifestó Adorni en alusión a la polémica que generó la presencia de su esposa en el avión presidencial durante el viaje a Estados Unidos y una foto realizada con inteligencia artificial, que fue compartida por la diputada Marcela Pagano en sus redes sociales, donde se ve al funcionario junto a su mujer en una tienda de compras.

Con un mensaje a los empresarios, les pidió: "Ustedes también tienen que defenderse, no se escondan. Ayúdennos a dar la batalla cultural que ya ha avanzado tantos casilleros en el debate público".

