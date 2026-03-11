Adorni en el Argentina Week: el pronóstico de la "fiebre del oro" en el país y la denuncia de "fake news" para "empañar el evento"

El federalismo "real"

También aseguró que esa reconfiguración se lleva adelante con un "reordenamiento de los incentivos" bajo el cual las provincias deberán competir "fiscalmente entre sí para atraer inversores y trabajadores generando un círculo virtuoso como nunca antes hemos visto".

"Por primera vez, una administración central les dice a las provincias que tendrán responsabilidad total de las inversiones que se hagan o dejen de hacerse en sus jurisdicciones, impulsado por el principio de competencia fiscal", indicó en relación a los proyectos que el Gobierno nacional espera que lleguen a los territorios provinciales.

En ese sentido, sostuvo que "Argentina ofrece federalismo real, determinado por reglas claras, justas y uniformes para todo el territorio". Adorni aspiró a la construcción de "un país federal donde todas las provincias, que hoy parecen marchitas, vuelven a florecer libres de las ataduras políticas, que hasta que asumimos nosotros el gobierno, las reprimían".

"Veremos desarrollarse un montón de sectores primario, pero contrario a lo que creen algunos, la inversión en sectores de alta productividad no generará una desindustrialización sino lo opuesto: Argentina se convertirá en una Nación capaz de integrar verticalmente sus cadenas de valor de acuerdo a los estándares y necesidades de todo el hemisferio", estimó.

En esa línea, planteó que la "reconstrucción de un territorio devastado presenta negocios en múltiples sectores" como "minería, energía, industria del conocimiento, bancos, mercado de capitales, tecnología, agroindustria y tantos otros sectores". "Argentina es tierra fértil para cualquier inversión que se puedan imaginar", señaló y remarcó que "cada una de estas áreas van a experimentar una revolución hasta llegar a los estándares globales" para que el país "vuelva a expandir sus fronteras a nivel internacional".

El mensaje a los empresarios

El jefe de Ministros remarcó la presencia de "todo tipo de oradores" a lo largo del Argentina Week donde contaron sobre las "diversas oportunidades de inversión que presenta Argentina en esta era" y subrayó que el encuentro "no es un punto de llegada" sino que "es tan solo el comienzo". Luego apuntó contra quienes "en estos días" quisieron "empañar este evento".

"Intentaron con mentiras, con fake news, con imágenes trucadas con IA pero no nos van a correr, estamos absolutamente enfocados en consolidar el proyecto de país que queremos", manifestó Adorni en alusión a la polémica que generó la presencia de su esposa en el avión presidencial durante el viaje a Estados Unidos y una foto realizada con inteligencia artificial, que fue compartida por la diputada Marcela Pagano en sus redes sociales, donde se ve al funcionario junto a su mujer en una tienda de compras.

Con un mensaje a los empresarios, les pidió: "Ustedes también tienen que defenderse, no se escondan. Ayúdennos a dar la batalla cultural que ya ha avanzado tantos casilleros en el debate público".