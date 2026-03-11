Guillermo Francos, con A24: qué dijo sobre Adorni y la polémica por el avión presidencial

En otro tramo de la charla, Francos fue consultado sobre su propia experiencia con el uso del avión presidencial. El exjefe de Gabinete explicó que solo viajó en esa aeronave en una oportunidad, cuando integró la delegación oficial que asistió al Vaticano tras la muerte del papa Francisco.

“En mi caso particular nunca subí a mi esposa al avión presidencial”, aseguró.

Su mirada sobre el gobierno de Milei

Novaresio también le preguntó cómo observa actualmente al presidente Milei y si considera que volvió a un tono de mayor confrontación política. Francos defendió la gestión del mandatario. “Creo que el Presidente está haciendo lo que propuso en la campaña y lo que los argentinos votaron”, sostuvo.

En ese sentido, destacó el apoyo que, según su visión, recibe el Gobierno en sectores productivos como el agro.

“Esta muestra en la que estamos demuestra que uno de los sectores productivos más importantes de la Argentina cree en las posiciones del Gobierno”, afirmó.

Guillermo Francos habló en la AmCham sobre la ayuda de EE. UU. y las expectativas sobre los anuncios que harán Javier Milei y Donald Trump el 14 de octubre en la Casa Blanca.

El exjefe de Gabinete también destacó las medidas económicas vinculadas al sector agropecuario, entre ellas la reducción de impuestos y la baja de retenciones.

Según explicó, el objetivo del Gobierno es mantener el equilibrio fiscal mientras se impulsa el crecimiento económico.

Además, mencionó las oportunidades que, a su entender, tendrá el país con el desarrollo de sectores estratégicos como la exportación de minerales, petróleo y gas.

Francos también señaló que inversiones vinculadas al gas licuado en la provincia de Río Negro podrían generar nuevos ingresos de dólares para el país.

Por último, advirtió que el contexto internacional también puede influir en la economía local y mencionó la incertidumbre que generan los conflictos en el Medio Oriente.