Santiago Cafiero ordenó investigar si el ex vicecanciller Carlos Foradori estaba "borracho" al firmar un acuerdo

"Ante los hechos de público conocimiento, el canciller Santiago Cafiero dispuso hoy iniciar una investigación interna para determinar la veracidad de las expresiones vertidas por el ex Ministro de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones para Europa y las Américas entre 2016 y 2019, Alan Duncan, en su libro autobiográfico denominado "In the Thick of It" que involucran a quien se desempeñó como vicecanciller argentino, el Embajador Carlos Foradori", informaron desde el Gobierno nacional este martes.