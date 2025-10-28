Santilli en A24: "El bonaerense no quería volver atrás, y lo que sigue es cumplir con nuestra palabra"

Consultado por la diferencia de votos entre las elecciones de septiembre y las generales, el dirigente explicó que la clave estuvo en la mayor participación ciudadana. “Fue más gente a votar. Había un millón novecientas mil personas afines al voto del cambio que no habían ido en septiembre. Esta vez sí lo hicieron, y eso marcó la diferencia”, sostuvo.

Respecto al papel de los intendentes en la elección, Santilli reconoció que tuvieron más incidencia en la primera instancia, cuando “empujaban desde sus boletas locales”, pero consideró que el mérito del oficialismo fue “movilizar al electorado que estaba apático o indiferente”. “La apatía se transformó en esperanza. La gente eligió no volver atrás”, remarcó.

Santilli sobre el futuro de la Argentina

Mirando hacia el futuro, Santilli se mostró optimista sobre la economía. “Para mí, ahora sí viene una Argentina que va a crecer pareja. Hay sectores como la energía, la minería o el inmobiliario que están yendo muy bien, y otros del consumo que recién ahora van a empezar a recuperarse”, analizó.

El candidato libertario sostuvo que el oficialismo deberá enfocarse en cumplir con las promesas de campaña. “Nos comprometimos a una modernización laboral, a seguir bajando impuestos y a mantener la tolerancia cero al delito. Todo esto ya empezó y lo vamos a profundizar”, afirmó.

Sobre la posibilidad de aprobar reformas en el Congreso, Santilli se mostró confiado: “Los resultados estuvieron del lado de la opción optimista. Tenemos una base sólida y un presidente que el domingo fue brillante al convocar a gobernadores, diputados y senadores que quieren el cambio. Hay que sumar y acordar”.

Además, remarcó que muchas de las reformas impulsadas por el Ejecutivo beneficiarían directamente a las provincias. “Si ampliás la base laboral y blanqueás trabajadores, eso mejora la economía de todo el país. Es sentido común”, sostuvo.

Una alianza consolidada

Santilli también habló sobre su relación con La Libertad Avanza y el acuerdo alcanzado con el PRO en Buenos Aires. “Hicimos un acuerdo ganador y seguimos trabajando en esa dimensión. Sostuvimos las propuestas del presidente durante casi dos años, más allá de las tensiones lógicas que tiene un país que cruje hace décadas”, expresó.

En esa línea, reconoció que hubo diferencias con algunos referentes, pero subrayó que “el objetivo del cambio está trazado y lo vamos a defender a fondo”.

Consultado sobre los resultados del PRO dentro de la coalición, destacó que lograron “recuperar un 60% de las bancas en juego” y defendió la negociación que llevó adelante junto a Cristian Ritondo. “Fue una muy buena negociación, considerando el contexto y la decisión de la sociedad de respaldar el liderazgo de Milei”, afirmó.

Economía, inversión y futuro

En la parte final de la entrevista, Santilli se refirió a los desafíos económicos que vienen y a los proyectos que impulsará el Gobierno en el Congreso, entre ellos, la modernización laboral y tributaria. “Bajar impuestos y ampliar la base contributiva es clave. Países como Paraguay pasaron de la informalidad extrema a una formalidad que duplicó su recaudación. Eso es lo que necesitamos”, señaló.

También destacó el potencial de los sectores energético, minero y del conocimiento. “Argentina tiene recursos, talento y oportunidades. Vaca Muerta, el litio y las exportaciones tecnológicas pueden cambiar la matriz productiva del país”, aseguró.

Finalmente, Santilli se mostró confiado en que el nuevo Congreso permitirá avanzar con los proyectos del Ejecutivo. “Tenemos que aprobar el presupuesto después del 10 de diciembre. Es un paso fundamental para sostener este rumbo de crecimiento y cumplir con la palabra que le dimos a los argentinos”, concluyó.