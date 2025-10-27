Santilli cumplió su promesa y se peló en el programa de El Gordo Dan

En su visita al programa de Pablo Rossi en A24, Santilli había remarcado: "La palabra es algo importante por los argentinos, estoy pidiendo clemencia".

Después de su participación en el canal de streaming Carajo, el diputado reiteró en declaraciones a A24 que "tenía que cumplir una promesa" y explicó que no se pasó la maquina en cero porque tiene "dos operaciones" en la cabeza. "La pase muy mal", bromeó.