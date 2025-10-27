Santilli cumplió su promesa y se peló en el programa de El Gordo Dan

El diputado electo de La Libertad Avanza (LLA), Diego Santilli, cumplió su promesa de campaña de pelarse la cabeza si el partido libertario ganaba la elección en la provincia de Buenos Aires, donde remontó casi 14 puntos desde los últimos comicios.
El diputado electo de La Libertad Avanza se peló en vivo luego de que el partido lograra una sorpresiva victoria en la provincia de Buenos Aires.
La promesa la había asumido la semana pasada al participar del ciclo La Misa que conduce el militante libertario Daniel Parisini, conocido como "El Gordo Dan". En la noche de este lunes y tras el batacazo que protagonizó en la provincia de Buenos Aires, donde superó casi por un punto al frente Fuerza Patria, el diputado se rapó la cabeza.
Santilli había hecho esa propuesta en alusión a que reemplazaba a José Luis Espert como principal candidato de La Libertad Avanza en el territorio bonaerense, luego de que la Justicia Electoral definiera que permanecería su imagen en la boleta única papel. De esta manera, Santilli le pidió al electorado en los spot de campaña que para votar "al colorado" (como le dicen), "marca al pelado" (por Espert).
Después de que Santilli cumpliera con su promesa, el propio Gordo Dan también fue pelado por la compañera de fórmula de Santilli, Karen Reichardt.
En su visita al programa de Pablo Rossi en A24, Santilli había remarcado: "La palabra es algo importante por los argentinos, estoy pidiendo clemencia".
Después de su participación en el canal de streaming Carajo, el diputado reiteró en declaraciones a A24 que "tenía que cumplir una promesa" y explicó que no se pasó la maquina en cero porque tiene "dos operaciones" en la cabeza. "La pase muy mal", bromeó.