Santilli: "Propondremos extender la salida de los chicos dos o tres veces por semana para evitar la aglomeración"

"La idea es recuperar las actividades que se realizaban antes de esta cuarentena", indicó el vicejefe porteño (Foto: captura de TV).

El vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, adelantó alguna de las ideas que llevarán a la reunión de esta tarde con Axel Kicillof y Alberto Fernández para flexibilizar la cuarentena luego del 17 de julio. Según anticipó, no sólo propondrán recuperar actividades "de la etapa anterior", sino también que los chicos puedan salir 2 o 3 veces en la semana para evitar aglomeraciones los sábados y domingos.

"Veremos en los próximos días cómo merma la presión sobre los sistemas de salud públicos y privados. La idea es recuperar las actividades que se realizaban antes de la cuarentena estricta", dijo el funcionario porteño en una entrevista con BDA, por A24.

Además, explicó que en la nueva etapa no abrirán los shoppings y que tampoco es momento de abrir la construcción. "Las más lejanas son las que requieren público masivo, como los recitales y las salas de teatro, que ocurren en espacios cerrados", precisó.

Sobre los más pequeños, Santilli indicó: "La idea es extender la salida de los chicos, 2 o 3 veces por semana, para evitar la aglomeración los fines de semana. Hoy llevaremos una batería de propuestas a la reunión con Nación y Provincia".

Finalmente, se refirió al festejo del Día del Amigo. "Todos quisiéramos festejarlo como lo hacíamos, pero hoy no es el momento para realizarlo. Todavía no hay vacunas, no hay tratamientos, y juntarnos significa contagiarnos", concluyó.