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Se cayó la sesión del Senado por el debate de una posible interpelación a Manuel Adorni

No hubo quorum en la Cámara alta, luego de que el PRO cediera ante el planteo del oficialismo para que sean necesarios los dos tercios para avanzar con el pedido de interpelación sobre el jefe de Gabinete.

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El Senado debate una posible interpelación a Manuel Adorni y tratará la ley de propiedad privada

El Senado debate una posible interpelación a Manuel Adorni y tratará la ley de propiedad privada

El Senado de la Nación tenía previsto sesionar este jueves desde las 11 de la mañana con una agenda que incluía el tratamiento de proyectos relacionados con una eventual interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, además de pliegos judiciales, ascensos diplomáticos, acuerdos internacionales y una ley vinculada a la protección de la propiedad privada. Finalmente no hubo quórum.

Leé también Adorni recibió a senadores de LLA para definir la estrategia ante una eventual interpelación
Manuel Adorni busca el apoyo de los senadores de LLA antes de la sesión pedida para su interpelación (Foto: archivo).

Uno de los principales temas de la jornada era el análisis de los proyectos de resolución que impulsan la interpelación de Adorni. La discusión giraba en torno al mecanismo reglamentario necesario para habilitar su tratamiento en el recinto y la mayoría requerida para avanzar con la convocatoria.

La semana pasada, durante una reunión de Labor Parlamentaria, distintos bloques debatieron la interpretación del artículo 101 de la Constitución Nacional, que regula los mecanismos de interpelación, censura y remoción de funcionarios.

En las últimas horas también se había presentado una iniciativa impulsada por el senador Martín Goerling (PRO), que proponía convocar al jefe de Gabinete para el próximo jueves. El proyecto coincide en la fecha con otra iniciativa presentada por el interbloque de Unión por la Patria.

El Senado buscaba aprobar la ley de propiedad privada

Además del debate sobre Adorni, el Senado tenía planeado debatir una serie de pliegos judiciales y ascensos diplomáticos que permanecen pendientes desde hace varios meses.

El temario incluía también convenios internacionales y el proyecto de ley sobre inviolabilidad de la propiedad privada, una iniciativa impulsada por el oficialismo que fue modificada durante su paso por el Senado.

Entre los cambios incorporados al texto se encuentran modificaciones vinculadas a expropiaciones, desalojos, venta de tierras a extranjeros y aspectos relacionados con la ley de manejo del fuego.

La sesión que no llegó a término fue presidida por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, debido a que la vicepresidenta Victoria Villarruel se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje oficial del presidente Javier Milei al exterior.

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