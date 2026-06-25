Se cayó la sesión del Senado por el debate de una posible interpelación a Manuel Adorni

El Senado buscaba aprobar la ley de propiedad privada

Además del debate sobre Adorni, el Senado tenía planeado debatir una serie de pliegos judiciales y ascensos diplomáticos que permanecen pendientes desde hace varios meses.

El temario incluía también convenios internacionales y el proyecto de ley sobre inviolabilidad de la propiedad privada, una iniciativa impulsada por el oficialismo que fue modificada durante su paso por el Senado.

Entre los cambios incorporados al texto se encuentran modificaciones vinculadas a expropiaciones, desalojos, venta de tierras a extranjeros y aspectos relacionados con la ley de manejo del fuego.

La sesión que no llegó a término fue presidida por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, debido a que la vicepresidenta Victoria Villarruel se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje oficial del presidente Javier Milei al exterior.