Milei retoma la agenda internacional en Madrid, mientras el Senado define si avanza con la interpelación de Adorni

Cerca de la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, dejaron entrever que la expectativa después de la convulsionada reunión de la comisión de Labor Parlamentaria del miércoles a la tarde, se decidió que "mañana haya sesión y allí se defina la interpelación, si se aprueba o no", y consideraron como "un tema secundario", el informe de gestión al que insiste en querer acudir el propio Adorni.

Cerca de la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich en tanto, reconocieron que este miércoles analizaban "con todos los del grupo de los 44", es decir, los senadores de LLA y los aliados del PRO, la UCR y partidos provinciales, que vienen votando los proyectos del gobierno, qué hacer con la interpelación y el pedido de informe de Adorni para el 2 de julio.

Según pudo saber A24.com, este miércoles a la tarde aún "no estaba definida una posición" unánime y la tensión tanto en el oficialismo como en la oposición, estaba puesta en el conteo de votos o "poroteo" previo a la sesión que definirá la suerte de Adorni.

Por su parte, fuentes de la Casa Rosada relativizaban el éxito de la oposición y advertían que la oposición estaba lejos de alcanzar los 2/3 previstos como mecanismo para la votación de la interpretación que se contempla en el artículo 101de la Constitución nacional. Se trata de una estrategia parecida a la que logró imponer el oficialismo en la sesión especial convocada por la oposición en Diputados el pasado martes, donde faltaron 12 diputados para llegar a la mayoría especial de 129 exigidos para abrir la sesión y votar la interpelación.

Pero a diferencia de lo que hicieron en Diputados, el jefe del bloque del PRO en el Senado, Leandro Goerling, confirmó que "va a pedir la interpelación y que su bloque votará sobre tablas a favor de la interpelación de Adorni". Sin embargo, coincidía en la misma duda: a estas horas no saben si van a lograr los 2/3 necesarios.

Desde el PRO en el Senado, anticiparon que si se vota la interpelación lo más probable es que se ponga fecha para el 2 de julio, por lo que el informe de gestión pedido por Adorni quedaría en segundo plano, ya que lo más importante en esa sesión sería la interpelación.

La agenda de Milei en Madrid

Después de haber permanecido toda la tarde en la Casa Rosada, terminando de formalizar los nuevos cambios de gabinete de comunicación, con el nuevo vocero, Adrián Ravier y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; el presidente Javier Milei tenía previsto partir rumbo a España este miércoles a las 23 horas desde el Aeroparque Metropolitano.

El presidente llegará a Madrid este jueves 25 de junio y tras una agenda de reuniones con empresarios y charlas en una universidad, volverá al país el sábado 27 de junio.

La agenda diseñada por el embajador argentino en Madrid, Wenceslao Bunge, incluye reuniones con representantes de los bancos Santander, BBVA, y empresas como Telefónica, Mapfre, Iberia, Indra y Dia, entre otras, con el objetivo de mostrar los logros del plan económico y atraer inversores.

Este es el sexto viaje de Milei a España, desde que llegó a la Casa Rosada. En todos los anteriores, fue invitado por su aliado político de la ultraderecha española y del partido Vox, Santiago Abascal en el marco de los encuentros que suelen realizar la alianza conservadora internacional, CPAC.

Y, como en otros viajes a España , Milei no tendrá contacto formal con el gobierno español de Pedro Sánchez, con quien mantiene un duro enfrentamiento ideológico y estuvo a punto de romper relaciones diplomáticas en 2024. Tampoco verá al rey Felipe II.

Para consolidar su imagen de referente de la derecha internacional, Milei ofrecerá el viernes 26 una clase magistral de economía en la Universidad CEU San Pablo, de la capital española, donde como ya sucedió en la mayoría de ese tipo de eventos, el presidente recibirá un premio, con una medalla y una distinción honorífica.

Milei regresará el sábado 27 de junio a Buenos Aires, y dos días después se mostrará en un evento de la derecha en Buenos Aires, junto al senador Flavio Bolsonaro, hijo del ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Esa conferencia está organizada por la Israel Allies Foundation, que reunirá a legisladores, diplomáticos y funcionarios de América Latina entre el 28 y el 30 de junio.

El 30 de junio viajará a Asunción, Paraguay, para participar de la primera Cumbre de Presidentes del Mercosur, desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea en enero pasado, que ya empezó a aplicarse de manera provisoria con la bajara de aranceles de importaciones y exportaciones entre ambos bloques económicos.

El encuentro en Paraguay, también estará marcado por la corriente de recientes triunfos de gobiernos de derecha en la región, como sucedió hace dos años en Paraguay, después en Chile, Ecuador, Bolivia, y más recientemente en Perú y Colombia.

La agenda internacional de Milei continuará el 4 de julio en Estados Unidos, cuando el presidente asista invitado por Donald Trump junto a otros jefes de Estado aliados al líder republicano, a los actos por el 250° aniversario del Día de la Independencia estadounidense.