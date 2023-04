Sergio Berni cruzó a Eugenio Burzaco: "Que no me llame porque se va a comer flor de puteada"

“La Argentina no puede seguir en este estado de violencia, no puede dirimir los conflictos gremiales así y la política no puede fomentar la violencia. Yo puedo garantizar que hay una metodología de incitación a la violencia por parte de algunos sectores políticos en algunos distritos que convocan a los medios de manera injustificada y cuando se prenden las cámaras empiezan la excitación”, denunció el funcionario bonaerense.

Sergio Berni debió ser trasladado al Hospital Churruca por un cuadro de "conmoción cerebral".jpg Sergio Berni debió ser trasladado al Hospital Churruca por un cuadro de "conmoción cerebral" (Foto: Twitter Mauro Szeta)

Sergio Berni y la narración de los hechos que lo tuvieron como protagonista de una brutal paliza

“La Policía de la Ciudad me llevó detenido y, la verdad, durante todo el tiempo, cuidándome un flanco contra la pared, durante 20 minutos pudimos tranquilizar la situación, estábamos viendo dónde nos reuníamos y cuando ya estaba todo listo, aparece la Infantería y les pido por favor que no avancen, que se queden ahí, porque me dicen ‘van a reprimir’”, precisó.

De esta manera, el ministro apuntó contra Burzaco debido a cómo se desempeñó la Policía porteña e Infantería en la protesta por el asesinato del chofer llamado Daniel Barrientos, quien tenía 65 años.

En este sentido, el titular de la cartera bonaerense de Seguridad explicó que estaba la fuerza porteña actuando en el conflicto porque “la General Paz y las colectoras, hasta la vereda, es jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires”.

Al ser cuestionado sobre si Burzaco se comunicó con él para solidarizarse con lo sucedido, contestó: “No. Y mejor que no me llame porque se va a comer flor de puteada. No necesito explicaciones, conozco demasiado bien cómo funciona esto. Esto no se hace, usted no puede poner en riesgo la vida de una persona”.

El ministro ratificó que fue “personalmente para pedirle a la Policía que no avanzara” para evitar que la situación empeorara, pero cuando se acercó “a ayudar a esa persona agredida”, lo “agarraron de atrás” y no lo “dejaron ir”.

Berni golpeado.jpg El ministro apuntó contra Burzaco debido a cómo se desempeñó la Policía porteña e Infantería en la protesta por el asesinato del chofer llamado Daniel Barrientos.

Crimen del colectivero en La Matanza: un detenido y dos prófugos

A horas del crimen de Daniel Barrientos, el chofer de la línea 620 que estaba a un mes de jubilarse, la Policía bonaerense detuvo a un hombre. "Se me escapó el tiro", habría manifestado el detenido tras su aprehensión por el asesinato de Barrientos. Todavía quedan dos delincuentes prófugos.

Confirmaron que el auto en el cual los tres ladrones escaparon apareció prendido fuego a 100 metros de donde sucedió el crimen. Todavía continúa el trabajo de los peritos en el lugar, mientras que la Justicia empezó con el relevamiento de las cámaras de seguridad para encontrar a los otros dos prófugos.

El crimen del chófer ocurrió en la madrugada del lunes durante un tiroteo entre un efectivo de la Policía de la Ciudad y los ladrones que subieron a la unidad para robar.

Tras un nuevo hecho de inseguridad, 86 líneas pertenecientes a UTA de zona oeste realizan un paro por 24 horas y llevan adelante un corte total en General Paz km. 17 para exigir mayor seguridad.