Crimen del colectivero: entre el "plan" de seguridad de Sergio Berni y el regreso de un canto que parecía olvidado

Lo empezaron a empujar, a correr, lo trompearon, le tiraron cosas... ¡Nunca antes le había pasado! Él era popular, el hombre más querido del conurbano, como muchas veces planteaba en charlas privadas.

Berni se defendió, dijo que él siempre pone la cara. Y es verdad. Berni siempre está en el lugar del hecho. No se le puede decir nada sobre eso.

Pero seguramente el reclamo popular no tenga que ver solamente con eso. ¿Qué está haciendo Berni cuando no hay un hecho de inseguridad mediático? Dice que recorre los territorios, pero ¿qué más hace?

Berni es ministro de seguridad de la Provincia desde hace más de 3 años. Y antes fue secretario 3 años de Seguridad de la Nación, donde ocupaba un rol de virtual ministro. Fue el que manejó toda la política de esa área durante el segundo mandato de Cristina.

¿Cuál es su plan? ¿Cuál es el plan de seguridad de la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál fue su plan cuando era casi ministro nacional? ¿Qué proyectos de ley presentó Berni en la Legislatura bonaerense? ¿Qué programas de seguridad lleva adelante? Quizás existen. Pero no los comunican.

Berni golpeado.jpg Sergio Berni, luego de ser brutalmente agredido.

En concreto, después de este asesinato: ¿cuál es la propuesta de la Provincia? Después de una reunión entre el gobernador Axel Kicillof, Sergio Berni y los representantes gremiales, acordaron exigir a las empresas de colectivos que pongan cámaras online. Es cierto que ya les giraron los $2500 millones para eso. ¿Pero alcanza?

Llega un momento en que la gente necesita alguien que haga algo más que poner la cara. Alguien que tenga un plan y que lo ejecute

Algunos llegan con la idea de depurar la policía; otros con la idea de meter bala a los ladrones; otros con que hay que endurecer leyes y otros con que hay que flexibilizarlas.

¿Cuál es el plan de Berni? Nadie lo sabe. Más allá de condenar los métodos, eso es lo que le reclamaban los tipos que estaban en General Paz protestando.

¿A qué se dedicó Berni estos años? A pelearse con los ministros nacionales Sabina Frederic y Aníbal Fernández. A ambos les reclamaba y les reclama más presencia de gendarmes en el territorio. O a pelearse con Alberto Fernández, como cuando dijo "el que trajo al borracho, que se lo lleve".

“No le podés cargar un hecho determinado a una autoridad que reacciona en función de las capacidades que tiene. La Provincia es grande, no se arregla tan fácilmente", intentó suavizar Aníbal Fernández en una entrevista. Contó que lo llamó 9 veces a Sergio Berni. Nunca lo atendió.

Y hay más: Sergio Berni, que no pudo resolver el problema de seguridad de la Provincia, dice que quiere ser presidente.

Berni no supo o no pudo trabajar con la Nación. Tuvo problemas con intendentes, con sus pares de gabinete, con Máximo Kirchner y con La Cámpora… Está claro que un ministro de Seguridad no puede controlar todo. Siempre va a haber robos, crímenes, asesinatos en un territorio tan grande…

El problema es que esto muestra el cansancio de la gente, que siente que la política no les da respuestas a sus necesidades.

Otra vez, a raíz de este hecho, se escuchó un canto que hacía mucho no se escuchaba. Un canto al que la política debería prestarle más atención: "¡Qué se vayan todos, que no quede ni uno solo!".