Sergio Berni se cruzó en vivo con los colectiveros que le pegaron

Así se disculparon los choferes con Sergio Berni

jorge-galiano-y-jorge-zerda-los-colectiveros-detenidos-por-golpear-a-berni-20230406-1542438.jpg El abogado de los colectiveros detenidos: "Están arrepentidos de su nefasta participación" (Foto: Telam).

"Espero que me pueda disculpar y me siga protegiendo porque fue un error mío levantarle la mano. Soy una persona tranquila. Le pido ministro que nos disculpe, estaba fuera de mí", alegó Zerdá durante el intercambio.

Y agregó: "Sinceramente pido disculpas, fue un momento de euforia donde me quise sumar en el tumulto y quedé mal. Me pongo del lado de él (Berni), porque también ve que la violencia ha crecido y sé que hacen hasta lo imposible, porque a veces no dan abasto los patrulleros y los policías".

A su turno, Berni agradeció "a los compañeros trabajadores por este acto sincero" y agregó que "nunca" hizo la denuncia porque "entiendo la situación".

"Cada vez que matan a un bonaerense, siento la obligación de disculparme ante los 17 millones de vecinos que nos confían el trabajo todos los días en una provincia que lamentablemente matan a dos personas todas las noches. Lamentablemente no soy el gerente general de Disney y trabajo todos los días para resolver esto", apuntó el titular de la cartera de Seguridad provincial.

En este punto, añadió que "lo importante es que trabajemos todos en este problema estructural" y aseguró que está "en los lugares donde ocurren los hechos y nunca escondido detrás de un escritorio".

"Con honor y con orgullo estoy todos los días en la calle donde pasan los problemas, inclusive corriendo el riesgo de que pase lo que pasó el otro día", agregó.

En tanto, Galiano expresó durante la comunicación con Berni: "Le quiero pedir de corazón mil disculpas, estoy a disposición de lo que usted o la Justicia necesiten, en ningún momento me voy a esconder. Le pido disculpas en nombre mío, de mi familia y de mis compañeros de trabajo”.

"Quiero que todo el mundo sepa que estas cosas no puedan volver a pasar. No van a volver a pasar. Quiero un país tranquilo para que mis hijos puedan caminar por la calle en paz. Entonces quiero extender mi mano y pedir disculpas”, subrayó el trabajador.