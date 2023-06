Sergio Massa: "Lo mejor es la unidad, pero si hay PASO, ahí vamos a estar"

"Nosotros no extorsionamos, no presionamos, nosotros damos nuestra opinión como dirigentes políticos. Que nadie se haga la víctima, somos todos grandes. Que nadie se esconda detrás de la victimización. Nuestra opinión es que en unidad construimos una vuelta de página para ponerle punto final a la argentina del ajuste y el endeudamiento", sostuvo.

Por otra parte agregó: “Todos tenemos responsabilidades y no puede pasar que mientras algunos tienen que enfrentar el nivel de activador, o pelear contra los precios, o tratar de abastecer de energía al país, haya otros que por ahí sin ninguna responsabilidad se pasean como candidatos sin asumir que el momento de fragilidad nos obliga a tener unidad porque todavía estamos gobernando”.

En esa línea, Massa aclaró que no se trata de “vanidades personales” sino de proponerle a la sociedad una candidatura única del oficialismo. “Que sea Juan, Pedro o el ratón Mickey, pero que sea un candidato para enfrentar el desafío que tiene la Argentina por delante”, ironizó.

La crítica a la oposición: “Juntos por el Cargo”

Por otro lado, el ministro destacó que el Gobierno enfrenta en las próximas elecciones dos oposiciones. “Una es Juntos por el Cargo, que está dando un espectáculo dantesco, una oposición a la que nosotros le deberíamos contestar con unidad y con un rumbo claro”, dijo.

Y continuó: “Y otra que habla de dolarización y que levanta la bandera de la libertad como si cada uno no pudiera decir lo que piensa en Argentina o caminar por las calles. Detrás de esa bandera de la libertad hay ajuste con represión. Ya lo dijo una dirigente que no me quiere nada. Tiene razón Carrió. Nosotros vamos por los derechos, el crecimiento y el desarrollo”, indicó apuntando a Javier Milei.

En el plano económico, detalló el impacto negativo que tuvieron la pandemia, la invasión rusa a Ucrania y la sequía en el nivel de reservas del Banco Central. También criticó al gobierno de Mauricio Macri que acudió al FMI para “financiar la fuga de capitales”.