Sesión en Diputados: el alivio fiscal a monotributistas y autónomos, a un paso de la media sanción

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, declaró habilitada la sesión a las 12:20, cuando verificó que ya estaban sentados en sus bancas 135 legisladores.

El proyecto que tiene como autor principal al ex intendente de Tigre consiste, por una parte, en ampliar los topes de facturación para cada una de las categorías del monotributo (para que los contribuyentes del régimen simplificado no tengan que pagar una alícuota más alta debido a la inflación) y, por otra parte, en modificar las deducciones especiales al impuesto a las Ganancias de autónomos para elevar el mínimo no imponible de ese tributo.

La medida impactaría positivamente en la situación económica de buena parte de los 4,5 millones de monotributistas y 140.000 autónomos con actividades registradas en el país.

Un estudio alertó que el retraso histórico de los monotributistas es de más del 350%

En la víspera al tratamiento del proyecto de ley, que se espera salga con media sanción, se conoció un informe de Focus Market, consultora dirigida por el economista Damián Di Pace, con cifras alertadoras: el retraso histórico de topes y escalas de los monotributistas es de más del 350%.

Desde Focus Market realizaron un análisis del régimen y su retraso de actualización histórico frente a la inflación.

El Régimen del Monotributo comenzó a implementarse desde 1998. En el caso de Servicios y Bienes, el tope era de 144.000 pesos. "Si ajustamos ese tope por inflación desde 1998 hasta el 2009 veremos que en realidad ese número debió haber sido de $332.693. Es decir, que durante 11 años la desactualización de estos valores generó una brecha entre el valor nominal y ajustado por inflación de un 131%", detalló.

Y continuó graficando: "Si vemos la serie de tiempo completa a través de los años, se observa que el desajuste fue cada vez mayor, llegando al 2022 en donde el tope establecido por ley es de 3.276.011 de pesos. Mientras que, si se ajusta por inflación veremos que este debería ser de 15.026.678 millones de pesos".

Lo cual muestra un desajuste de un 359% entre el tope en términos nominales y el ajustado por inflación.