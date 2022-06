La Oficina Anticorrupción desistió del rol de querellante en la causa Vialidad y alivió a Cristina Kirchner

¿Por qué la Oficina Anticorrupción desiste del rol de querellante?

“No habiendo prueba propuesta por la representación de este organismo pendiente de producción, se solicita a VV.EE. que se aparte a esta Oficina Anticorrupción del rol de querellante”, dice el escrito al que accedió Télam .

En el mismo escrito, el organismo que encabeza Félix Crous citó una resolución del 2020 en la cual la OA anunciaba cuál sería la postura a asumir en relación a la posibilidad de ejercer el rol de querellante en causas penales.

cristina-fernandez-de-kirchner-1324494.jpg Causa Vialidad: la Oficina Anticorrupción desiste del rol de querellante y alivia a Cristina Kirchner (Foto: Telam).

“Para contribuir al orden de la litis, en aquellos (causas) que transitan la etapa de audiencia oral de juicio, se dará cumplimiento a lo aquí dispuesto cuando culmine la recepción de la prueba propuesta por la representación de esta Oficina”, había anunciado la OA en la resolución en la que adelantaba que dejaría de ejercer el rol de querellante en causas penales para reordenar los recursos de esa oficina.

¿Qué es la causa de Vialidad?

En Vialidad se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 52 obras públicas que recibieron las empresas de Lázaro Báez para Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Según la acusación esas irregularidades fueron el pago de sobreprecios para obras que no se terminaron y la falta de antecedentes técnicos para acceder a los trabajos.

Alberto Fernández en Cómodoro Py.jpg El presidente Alberto Fernández declaró como testigo en la causa Vialidad en Comodoro Py. (Foto: Captura)

Cristina Fernández de Kirchner es juzgada por ser la supuesta jefa de una asociación ilícita que cometió delitos durante el kirchnerismo, entre ellos, el direccionamiento de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de empresas del detenido Lázaro Báez.

¿Quiénes son los imputados?

Junto a la ex presidenta son juzgados Lázaro Báez; el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas José López, y el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner.

Los cuatro están detenidos, mientras que además se juzga a otros ocho acusados que permanecen en libertad bajo fianza.