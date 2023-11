"Si preferís tener piojos es tu elección": la comparación de Diana Mondino con el matrimonio igualitario.

Diana Mondino, diputada electa por La Libertad Avanza y posible canciller en caso de que se imponga en el balotaje Javier Milei, afirmó ante una consulta sobre el matrimonio igualitario que "como liberal" está de acuerdo con "el proyecto de vida de cada uno", pero aclaró: "Si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos y es tu elección", después "no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos".