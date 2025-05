Silvia Lospennato, autocrítica luego del tercer puesto: "Los resultados no son los esperados"

“Fue una campaña que no respetó las reglas de la democracia y cruzó todos los límites, no le hace bien al país que la discusión política no tenga reglas claras. Intentaron quebrarme pero no lograron, estoy de pie”, sostuvo la legisladora.

Y, a su vez, Lospennato sumó: “Sembremos una semilla para el futuro y es un punto de partida. Hicimos una apuesta a la renovación del partido y tarde o temprano va a dar sus frutos, queremos un cambio con respeto y sin insultos, con renovación y auténtico”.

“Tenemos mucho trabajo por delante, vamos a seguir gobernando la Ciudad y lo vamos a hacer cada día mejor”, sostuvo y terminó: “No solamente se lidera desde la victoria, sino también desde las ideas, nuestros valores están más fuerte que nunca, no se rindan que yo no me voy a rendir”.