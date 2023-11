Sindicatos y especialistas respaldaron la nueva ley de financiamiento educativo. 

Durante las exposiciones, Sonia Alesso, secretaria general de Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), señaló la importancia de la extensión del nivel inicial, incluida en el proyecto: "Es algo que veníamos planteando sistemáticamente en la paritaria nacional docente", recordó.

"Destacar que las mujeres docentes que cuidamos los hijos de otros pagamos para que nuestros niños y niñas puedan ir a un jardín maternal en condiciones dignas. Y que las mujeres que trabajan tienen un doble o triple trabajo porque, además de trabajar en la escuela y en la casa, tienen a cargo las políticas de cuidado", agregó.

Alesso también avaló el fortalecimiento de la escuela secundaria y pidió "discutir el puesto de trabajo". "No se van a resolver los problemas de la Argentina con economistas que nunca pasaron por una escuela, se van a resolver hablando con las y los docentes", manifestó.

La titular de CTERA insistió también en que se incluya la "cantidad de niños por aula" y también dejar sentado "qué escuela necesitamos". "Tiene que haber edificios dignos", dijo.

Mayor cantidad de escuelas técnicas

Entre otros temas, se refirió a incrementar la inversión en escuelas técnicas y habló del aumento de problemas de salud mental en niños, niñas y jóvenes. "El aumento del suicidio adolescente o de otro tipo de lesiones es muy grave, es un tema para el que necesitamos gabinetes en las escuelas", advirtió.

En tanto, Víctor Moriñigo, vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, consideró: "Es una excelente noticia que esté en agenda de este país la posibilidad de recurrir a proyectos para el financiamiento de la educación".

"Sostener que creemos que la educación es un derecho humano y es una obligación de los Estados", añadió. Moriñigo celebró los aspectos positivos como "poner en agenda la sala de 3, 4 y 5, los gabinetes psicopedagógicos de cada escuela, el segundo idioma y el fortalecimiento de las escuelas técnicas", así como "ampliar las jornadas en días y en horas".

Marcela Browne, secretaria de la Campaña Argentina Derechos a la Educación, reclamó que el proyecto no menciona a "estudiantes en situación domiciliaria y hospitalaria, tampoco menciona a las personas en contexto de privación de libertad y a la educación de jóvenes adultos". "Es delicado mencionar a algunos y no mencionar a otros", dijo.

Por otra parte, Esteban Torre, director de Educación del CIPPEC, celebró que el Congreso esté discutiendo un aumento de la inversión educativa y que la discusión "contemple objetivos tan relevantes como acceso a educación de primera infancia, la alfabetización básica, la extensión de la jornada de la primaria y la referencia a aspectos claves de la transformación del nivel secundario".

Flavio Pinto, de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires, consideró: "Es la gran oportunidad para que todo el arco político pueda definir consensos de largo plazo que van a respetar todas las gestiones que vendrán por al menos 10 o 15 años".

Al mismo tiempo, pidió consensos que "no sean discriminatorios de la escuela de gestión privada". "Las escuelas están mal porque están mal las familias también. No toda escuela de gestión privada es de elite, ese es el gran mensaje que me gustaría dejar instalado", expresó.

Yamile Socolovsky, directora en Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU, manifestó: "Es claro que la idea de que la educación es un derecho fundamental ha devenido constitutiva de nuestro sentido de la democracia, un eje fundamental en la construcción de igualdad y justicia social".

En similar sentido se expresó Francisca Staiti, secretaria General de CONADU HISTORICA. "En el contexto político actual en el que nos encontramos, creemos que estar discutiendo la ley de financiamiento educativo en un sentido de blindaje del derecho a la educación, es muy importante", justificó.