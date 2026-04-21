Yanina Zilli rompió en llanto tras la nueva eliminación que sacudió Gran Hermano

Con serenidad, el ahora ex participante se despidió con un breve mensaje: “Gracias a todos. ¡Hasta luego, nos vemos pronto!”, lanzó antes de cruzar la puerta y ponerle fin a su paso por el reality conducido por Santiago del Moro.

Mientras tanto, dentro de la casa, el clima quedó completamente alterado por la reacción de Yanina, que reflejó el vínculo que había construido con el eliminado y la tensión acumulada en los últimos días de competencia.

En paralelo, la gala también tuvo otros momentos delicados que sumaron nerviosismo al ambiente, con situaciones personales que atravesaron a algunos jugadores y terminaron influyendo en el desarrollo de la noche, aunque sin opacar el impacto de la eliminación que dejó a todos en shock.

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Quiénes siguen en Gran Hermano Generación Dorada tras la doble salida de este lunes

La última gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) dejó un antes y un después en la competencia. La salida de Jessica “La Maciel” y Martín Rodríguez no solo impactó en lo emocional dentro de la casa, sino que también modificó el tablero del reality, que ahora cuenta con 19 participantes en juego.

Tras estas bajas, el listado de jugadores que continúan en carrera quedó conformado por Grecia Colmenares (quien ingresó en reemplazo de Andrea del Boca), Emanuel Di Gioia, Lolo Poggio, Pincoya, Brian Sarmiento, Danelik Galazan, Manuel Ibero Durigón, Catalina “Titi” Tcherkaski, Yisela “Yipio” Pintos, Juani Car, Daniela De Lucía, Eduardo Carrera, Solange Abraham —quien ya finalizó su ación en La Casa de los Famosos y regresará a la casa el martes 21 de abril—, Franco Zunino, Yanina Zilli, Nazareno Pompei, Luana Fernández y Tamara Paganini.

Por otro lado, ya quedaron fuera del reality Gabriel Lucero, Tomy Riguera, Carlota Bigliani (quien había ingresado en lugar de Divina Gloria tras su salida por motivos médicos), Nicolás “Nick” Sícaro, Kennys Palacios, Franco Poggio, la venezolana Cinzia Francischiello y Lola Tomaszeusky.

Además, el programa tuvo situaciones excepcionales: Carmiña Masi fue expulsada por sus comentarios racistas dentro de la casa, mientras que Jenny Mavinga decidió abandonar el juego por voluntad propia.

Con este escenario, una de las grandes incógnitas que se abre es si la producción decidirá sumar un nuevo participante para ocupar el lugar vacante que dejó La Maciel o si, en cambio, apostará por el regreso de algún exjugador de esta misma edición. Por ahora, el juego sigue más impredecible que nunca.