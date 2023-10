Quilmes: un colegio privado bilingüe cerró y dejó sin educación a cientos de alumnos

Se trata del Instituto Cultural Mancedo (DIEGEP N° 1907/ 477/4586) del distrito de Quilmes, donde se registró la irregular situación y ahora se intenta la reubicación de los estudiantes, en medio de la protesta por la decisión de los dueños del establecimiento.

La Jefatura de Región 4 de la DIEGEP, dependiente de la Dirección de Educación y Cultura de la provincia de Buenos Aires expresó: "Dicha escuela posee un proyecto bilingüe y que no recibió ni presentó solicitud para percibir aporte estatal en el transcurso de los años anteriores, ni actualmente. Además, de manera informal nos comunicaron que el motivo del cierre no se debe a la situación económica sino que responde a una decisión de los propietarios de no continuar con el proyecto educativo".

Los funcionarios del área educativa remarcaron que los propietarios del Instituto "no han recurrido previamente a esta Jefatura Regional para comunicarnos la posibilidad de cierre, lo cual fue sorpresivo, pues es una institución emblemática en el distrito".

"Estaremos acompañando a la comunidad educativa, poniendo a disposición de las familias las vacantes disponibles en instituciones de Gestión Privada y Gestión Estatal, con el propósito de garantizar la continuidad de las trayectorias educativas de las y los estudiantes", remarcó el gobierno bonaerense.

El comunicado del colegio apunta a la crisis económica

Desde el colegio enviaron un texto a la comunidad educativa en la que le informaron que "hemos tomado la difícil decisión de cerrar las puertas del establecimiento al finalizar el corriente ciclo lectivo".

"Comprendemos que esta noticia genera preocupación y tristeza en todos ustedes, especialmente en nuestros queridos alumnos. Queremos que sepan que esta decisión no se ha tomado a la ligera", precisó la nota.

"Las sucesivas crisis económicas, el contexto inflacionario y las problemáticas sociales crecientes están haciendo que cada vez sea más complejo gestionar la escuela respetando la visión y la misión que siempre nos ha caracterizado. La entidad propietaria no se encuentra en condiciones de continuar con la gestión del establecimiento", detallan.

Sin embargo, esta tarde, padres y alumnos se concentraron en las puertas del Colegio Mancedo para repudiar su cierre y demostrar la angustia de los estudiantes ante la intempestiva determinación, de la que se enteraron los alumnos al ver el llanto de sus docentes tras recibir telegramas de despido.