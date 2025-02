Suspensión de las PASO: el rol de los gobernadores y la interna peronista que aprovechó la Casa Rosada

De conseguir este jueves los 129 votos (los dos tercios necesarios para reformar la ley electoral), el Gobierno ahorrará unos 200 millones de dólares y se simplificará el cronograma electoral, pasando solamente a las elecciones generales del tercer domingo de octubre.

Según admitieron fuentes de la Casa Rosada a este portal, el rol de los gobernadores del peronismo aliados al Gobierno fue fundamental, ya que en la Casa Rosada aceleraron en los últimos días las negociaciones por el pago de deudas de Nación con las provincias y la reactivación o traspaso de obras públicas paralizadas desde que llegó Milei al poder.

Esa estrategia de Casa Rosada quedó plasmada en una reunión posterior al dictamen de comisión, este mismo martes a las 17 en el Ministerio de Economía, en la que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; su vicejefe, Lisandro Catalán; y el ministro de Economía, Luis Caputo; recibieron a cinco gobernadores del norte para hablar del traspaso de obras públicas, entre otros temas.

Aunque en el Ejecutivo desmienten que el acompañamiento a la suspensión de las PASO tenga que ver con esas negociaciones, la reunión coincidió con la previa a la primera sesión extraordinaria del año, que venía trabada por la oposición dialoguista.

Entre los gobernadores que se reunieron en Economía el martes estuvieron Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), en tanto que Misiones envió al ministro de Hacienda, Adolfo Safrán.

El bloque presidido por Germán Martínez había salido del paso el lunes por la noche con el anuncio de que no daría quorum ni ayudarían con la firma de los dictámenes con la exigencia de que se tratara el Presupuesto en lugar de la reforma del sistema electoral. Sin embargo, los diputados que responden a los gobernadores de Santiago del Estero y de Catamarca presentaron un proyecto de dictamen propio y dieron pie a que la comisión pueda sesionar y llegar a un acuerdo de mayoría por la suspensión de las PASO.

A las pocas horas, ese posicionamiento frágil y forzado naufragó. Aun sin que avalaran el texto del oficialismo, de ese modo posibilitaron que la suspensión de las PASO reuniera las firmas necesarias para quedar habilitada para ser debatida este jueves en el recinto.

El Gobierno se mostró confiado en que Diputados de media sanción este jueves a la suspensión de las PASO

Consultado por A24.com en la conferencia de prensa este miércoles en Casa Rosada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, desligó las negociaciones del Gobierno nacional con gobernadores peronistas del apoyo que brindaron algunos legisladores a la suspensión de las PASO e insistió en cuestionar y reclamar al Congreso la modificación del sistema electoral.

Adorni negó que haya sido una marcha atrás del gobierno al aceptar dejar de lado por ahora el proyecto para eliminar las PASO y avalar la suspensión por este año, provisoria, y atribuyó a "especulaciones políticas" el resultado del acercamiento de los gobernadores a la Casa Rosada.

"Para nosotros las PASO implica no solo el ahorro de 200 millones de dólares a todos los argentinos, sino que además significa simplificar la vida a la gente. Esto de ir a votar para solucionar el problema de internas de los partidos políticos no tiene razón de ser cuando además, uno observa la historia de las PASO, no fueron muchos los partidos que se sometieron a las elecciones para dirimir candidaturas", dijo Adorni y agregó que "molestar a la gente y hacer gastar tanto dinero al Estado no tiene mucho sentido".

"La eliminación era la opción que proponíamos, pero cualquier otra alternativa que permita ahorrarle ese dinero a los argentinos y tiempo, bienvenido sea también", agregó.

Sobre el rol de los gobernadores en la definición del dictamen de comisiones, el vocero de Milei se limitó a responder que "es un tema que excede" a la Casa Rosada porque "es un tema del Congreso y lo respetamos, después las especulaciones corren por cuenta de quienes especulan".