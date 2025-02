El futuro de las PASO: las cuentas que hace el Gobierno y cómo votaría cada bloque

Sin embargo, en Casa Rosada sostienen que una vez que eso suceda, las mismas ya no tendrán consenso para volver a realizarse porque "hay división en el peronismo", que es el bloque que más se opone, y además, las PASO "tienen el rechazo del 85% de la población".

Un grupo de diputados oficialistas y aliados al Gobierno presentó este lunes un pedido de sesión para el jueves al mediodía. Los temas a tratar son la reforma electoral, que incluye la suspensión de las PASO, y modificaciones en el Código Penal y procesal, como los proyectos de ley de Reiterancia y de Juicio en Ausencia, dos proyectos que impulsa el Gobierno en medio de la ola de inseguridad y que espera que se aprueben.

Como paso previo, este martes a las 14 se reúnen las comisiones en Diputados para definir el dictamen que se votará en la primera sesión extraordinaria convocada para este jueves 6, a las 16, en la Cámara Baja.

Reelección de Martín Menem como presidente de Diputados contó con la presencia de Karina Milei, Manuel ADorni y militantes de LLA en las galerías del recinto. Foto Diputados.jpg

En Casa Rosada insisten en que quieren eliminar las PASO, pero admiten que no tienen los votos, y que sí va a salir la suspensión.

Apelan a la división del bloque peronista, ya que, según señalaron, "a muchos gobernadores no les interesa las PASO".

Algo de eso dejó entrever este martes el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en declaraciones radiales, al afirmar que "hay un tema de interna y entre dos sectores del justicialismo, que no son solamente el tema Cristina-Kicillof, sino que también está el tema de los gobernadores".

GUILLERMO FRANCOS GOBIERNO.jpg

"Los gobernadores también tienen problemas para llevar elecciones adelante con el sistema PASO, tienen sistemas electorales propios, los obligan a desdoblar elecciones para no coincidir con la nacional, y varios gobernadores han planteado que ellos quieren eliminar las PASO o suspenderlas. Yo creo que hay de esos gobernadores, que son justicialistas, y tienen una posición diferente a las posiciones de liderazgo de Cristina en el peronismo, porque creo que están cansados de un liderazgo de tantos años y quieren renovar el justicialismo", agregó Francos.

Fuentes de Balcarce 50 destacan la indefinición del bloque de UP, al señalar que el jefe de la bancada peronista, Germán Martínez, dio libertad de acción a sus diputados frente al proyecto enviado por Javier Milei.

A lo que desde la jefatura del bloque de UP este mediodía anunciaron que no darán quorum para ninguno de los proyectos enviados por Javier Milei a sesiones extraordinarias si el Gobierno no suma al debate el Presupuesto 2025 y le respondió a la Casa Rosada que si quiere aprobar otras leyes "que busque los votos entre los bloques amigos"

Bloque UP en Diputados no daría quorum en las sesiones extraordinarias porque Milei no envió el Presupuesto 2025. Foto captura de IG.jpeg

"Es inconcebible que Milei quiera avanzar a toda velocidad con un temario de Extraordinarias que NO incluye el debate del Presupuesto. Si los libertarios quieren avanzar igual, que consigan ellos solos (con sus amigos)" las firmas para el dictamen y el quórum para sesionar", es el mensaje posteado en Instagram este martes minutos antes de que se reúnan las comisiones en Diputados para tratar la eliminación de las PASO.

El mismo mensaje del bloque de diputados, que tiene mayoría con 98 bancas, fue difundido en otras redes sociales como X.

LLA tiene 39 diputados, el PRO 37, los dela UCR están divididos entre 20 oficialistas y 12 de desprendimiento Democracia para siempre, 16 tiene Encuentro Federal, 8 diputados tiene el bloque Innovación Federal (bloque integrado por diputados que responden a distintos gobernadores), 6 la Coalición Cívica, 3 Independencia, 3 el MID, 3 el Frente de Izquierda, 2 Por Santa Cruz, 2 el bloque Producción y Trabajo, y el resto son monobloques de diputados que generaron desprendimientos del oficialismo y la oposición.

En el Gobierno cuentan con que "algunos gobernadores van a mandar a votar a sus legisladores por la suspensión" y otros podrían abstenerse. Lo cierto que el "poroteo" que maneja la Casa Rosada este martes, previo a la reunión de comisiones, da como resultado un dictamen por la "suspensión de las PASO".

"Nosotros sabemos que hay muchos legisladores del justicialismo que están dispuestos a votar la suspensión de las PASO, entonces avanzaremos con eso", dijo Francos.

En tanto, habría acuerdo para dejar de lado las otras dos patas de la reforma electoral enviada por Mile: la modificación a la ley de financiamiento de partidos políticos, que incluía la eliminación de la publicidad oficial del Estado; y la suba del piso de representatividad que deben conseguir los partidos para ser considerados nacionales y poder participar de las elecciones generales, lo que dejaría afuera de las elecciones a las fuerzas políticas más pequeñas, que no superen el 3 % de los votos del padrón nacional.

MArtin Menem recibió en Diputados a los bloques aliados más pequeños para sumar votos a la eliminación o suspensión de las PASO. Foto Jefatura de Gabinete..jpeg

Según los conteos preliminares, de acuerdo a lo que definían internamente los distintos bloques, la situación sería la siguiente:

Eliminación: el oficialismo, con el bloque minoritario de La Libertad Avanza, es apoyado por el sector del bloque de la UCR que lidera Rodrigo de Loredo y los denominados "radicales con peluca".

el oficialismo, con el bloque minoritario de La Libertad Avanza, es apoyado por el sector del bloque de la UCR que lidera Rodrigo de Loredo y los denominados "radicales con peluca". Suspensión: e l PRO impulsa la suspensión junto con el bloque de Encuentro Federal (que lidera Miguel Ángel Pichetto e incluye a la CC y otras fuerzas aliadas). A esa postura se sumaría el bloque de Innovación Federal (peronistas no kirchenristas).

l PRO impulsa la suspensión junto con el bloque de Encuentro Federal (que lidera Miguel Ángel Pichetto e incluye a la CC y otras fuerzas aliadas). A esa postura se sumaría el bloque de Innovación Federal (peronistas no kirchenristas). En contra de eliminar o suspender las PASO por esa postura se pronunciaron sectores de la UCR que lideran Facundo Manes y el presidente del partido, Martín Lousteau, y los bloques de Izquierda.

por esa postura se pronunciaron sectores de la UCR que lideran Facundo Manes y el presidente del partido, Martín Lousteau, y los bloques de Izquierda. No dará quorum: la bancada mayoritaria que conforma el kirchnerismo de Unión por la Patria no definió una postura unificada. En la Casa Rosada no descartan que ese bloque vote dividido o que algunos legisladores se abstengan.

Según reconocieron a A24.com fuentes cercanas a los negociadores del Gobierno, todo indica que los 129 votos (los dos tercios que exige la Constitución para modificar una ley electoral) estaban para suspender y no para eliminar las PASO.

El Gobierno dice que "el 85% de los argentinos no quieren más PASO porque no sirven ni siquiera para resolver las internas partidarias, ya que los partidos no las usan" y el argumento para intentar convencer a la oposición que apoye el proyecto, es que "se ahorraría un gasto de 200 millones de dólares y además se simplificaría el cronograma electoral".

De aprobarse la eliminación o la suspensión, este año 2025 solo habría elecciones generales para diputados y senadores nacionales entre el segundo y tercer domingo de octubre y la campaña electoral sería mucho más corta. Sin contar las elecciones para elegir representantes en las legislaturas locales y gobernadores en las distintas provincias que, en varios casos, decidieron desdoblar la fecha de sus comicios.