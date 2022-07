"Te quieren hacer socio del fracaso": ¿por qué la oposición rechazó la convocatoria al diálogo del Gobierno?

Cerca del jefe de gobierno porteño, además, se quejaron por la forma en que fue convocada "Solo se filtró a los medios, como hacen siempre. Es al menos sospechoso", plantearon.

Las quejas se extienden al resto de Juntos por el Cambio. No solo se quejan por cómo se dio la convocatoria:

"¿Para qué sería? ¿Tienen un plan? ¿Necesitan votar un paquete de leyes para la emergencia? La voluntad desde Juntos por el Cambio siempre está, como pasó con el acuerdo con el FMI", ejemplifican desde uno de los sectores.

En el radicalismo también plantearon reparos. El presidente de la UCR y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, pidió que el diálogo sea en el Congreso y con un plan concreto para discutir. "El problema de la Economía no es la falta de diálogo con la oposición, el problema es la falta de diálogo en el Frente de Todos", dijeron en el Comité Nacional del radicalismo.

Pero en el fondo existe un problema político que haría imposible que la oposición se siente en una mesa con el Gobierno: "Te quieren hacer socio del fracaso", planteó un operador del espacio.

Cerca de Patricia Bullrich -precandidata a presidenta del PRO- fueron aún más críticos: "Nos quieren hacer el abrazo del oso. El Gobierno no es creíble, no tienen un plan, no tienen una agenda. Nosotros no vamos a cometer la irresponsabilidad institucional de dejar a la Argentina sin alternativa de un proyecto de país", planteó Damián Arabia, secretario político de la presidencia del PRO.

Gerardo Milman, diputado del PRO y mano derecha de Bullrich, lanzó un tweet irónico: "1° que se llamen entre ellos. 2° que dejen de generar inflación. 3° que asuman sus responsabilidades judiciales".

https://twitter.com/gmilman/status/1549875933821243393 Ahora desde el gobierno dicen querer llamar a la oposición:



1° que se llamen entre ellos.

2° que dejen de generar inflación.

3° que asuman sus responsabilidades judiciales.



Háganlo en el orden que prefieran. — Gerardo Milman (@gmilman) July 20, 2022

El jefe de bloque radical de Diputados, Mario Negri, también dejó claro que no avalaría un acuerdo con el oficialismo en estas condiciones. "Le repito al FdT: dejen de empujarse y de lanzar globos de ensayo. Discutiremos todas las leyes en el Congreso, pero primero tienen que tener un plan de estabilización. JxC no va a cogobernar", planteó el hombre de buena relación con Sergio Massa. Por las dudas, aclaró que no chatea con el presidente de la Cámara de Diputados desde la última sesión, hace 15 días.