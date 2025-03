Temporal en Bahía Blanca: Kicillof y Bullrich coordinan la asistencia tras la catástrofe

También estuvieron presentes el intendente Fernando Susbielles y los ministros provinciales Javier Alonso (Seguridad) y Martín Marinucci (Transporte).

“Agradezco a todos los equipos municipales, provinciales y nacionales que han trabajado intensamente para enfrentar esta catástrofe”, expresó el gobernador.

bullrich-petri.jpeg

Por su parte, Bullrich subió imágenes y videos del operativo, aunque sin la presencia de Kicillof. La ministra habló esta mañana en AM 750 y afirmó: “Hasta ayer se trataba de 10 personas fallecidas, aún no tenemos nuevos datos. Hoy parece un día como si ayer no hubiera pasado nada”.

También aseguró que la evaluación de los daños materiales se realizará una vez que baje la inundación y destacó la cooperación entre los distintos niveles de gobierno: “Estamos trabajando articuladamente con la provincia y la municipalidad”.

Bullrich recordó el temporal de diciembre de 2023 y el rol de las fuerzas federales en la reconstrucción de Bahía Blanca, que se extendió por 45 días. Además, anunció la disposición de 10.000 millones de pesos en ayuda, firmada por el ministro de Economía.

bahía blanca.jpg

Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, advirtió sobre la difícil etapa que se avecina: “El problema ahora es que baja el agua y hay que reconstruir una ciudad. Es un trabajo muy doloroso y triste, que requiere muchísimos recursos”.

Según detalló, solicitó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al menos 10.000 millones de pesos para afrontar la crisis, suma que ya fue confirmada por Nación.

Mientras la ciudad intenta reponerse del desastre, los equipos de emergencia continúan brindando asistencia a los damnificados.