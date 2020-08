17A: convocan al banderazo para el feriado en reclamo por la "falta de libertades"

Caravana de autos se concentran en la Avenida 9 de Julio por la marcha #1aYoVoy.

Mañana a partir de las 16 está convocado un banderazo, en diferentes puntos del país, bajo la consigna de la falta de libertades como consecuencia de la cuarentena por la pandemia del coronavirus (Covid-19).

La marcha promovida también en redes sociales el actor Luis Brandoni, entre otros, cosechó voces encontradas en funcionarios, legisladores y dirigentes. En la Ciudad el epicentro se encontrará en el Obelisco. Desde temprano efectivos de la Policía de la Ciudad montarán un operativo de seguridad como en las marchas anteriores.

Si bien tanto el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, y el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, sostuvieron que no adhieren ni convocan a la marcha, otros dirigentes de la oposición como es el caso de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el diputado nacional Fernando Iglesias salieron a alentar la convocatoria para mañana. "No hay ninguna convocatoria partidaria, de ningún tipo. Podrá hacerlo alguna persona a título individual, pero no hay ninguna convocatoria partidaria", remarcó el jefe de Gobierno.

Desde el oficialismo uno de los primeros que salió al criticar la convocatoria fue el presidente Alberto Fernández. "Es una invitación al contagio, no cabe ninguna duda", dijo el mandatario en declaraciones a radio La Red.

"Ahí los tienen a los anticuarentena que aparecen muertos y otros enfermos por esas marchas", afirmó el jefe del Estado y aclaró que el control de la seguridad en esas manifestaciones "es responsabilidad de la Ciudad de Buenos Aires y de las distintas provincias".

En ese marco, el Presidente le hizo un pedido a las autoridades del distrito porteño: "Sería muy bueno que así como fueron de cuidadosos en la marcha de Santiago Maldonado, de cuidar que la gente no se contagie, seria muy bueno que hagan eso con todas las marchas", dijo en referencia a la actuación de la Policía en la marcha por el aniversario de la desaparición del joven, el pasado 2 de agosto.