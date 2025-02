Tenso cruce al aire en A24 entre Eduardo Feinmann y un abogado especialista en cannabis

"Nos parece bueno que la ministra traiga este tema a escena porque hay muchas cosas que charlar y debatir como sociedad", señaló Liebman y marcó: "En Argentina tenemos miles de cultivadores que lo que buscan es poder producir de manera regulada e incluso buscan poder vender su medicina, pero el Estado en este momento no nos está dando reglas claras para poder hacerlo y para poder hacerlo bajo un esquema cuidado".

En esa línea, indicó: "Necesitamos entender que el cannabis es necesario para la salud y necesitamos entender que hay un mercado de oportunidad en Argentina en poder producir este Cannabis. Somos un país referente en el mundo por la calidad de la materia vegetal que realizamos, tenemos las mejores cruzas fitogenética de cannabis. Y eso no lo estamos pudiendo poner en valor porque todo queda anclado en la oficina de Reprocann".

"Experto del faso": el cruce entre Eduardo Feinmann y abogado especialista en cannabis

Al respecto, Feinmann consideró que "cualquier tipo de droga es un veneno y eso para mí no es debatible. Es un veneno, punto".

"Cuando uno dice que la droga es un veneno, tenemos que pensar también la proporcionalidad con la que atacamos ese veneno. ¿Te parece proporcional hoy año 2025 que un chico se fume un porro, un charuto, en la calle y termine preso?", cuestionó el abogado.

Y el periodista respondió: "Eso no es verdad. No termina preso. Eso no es verdad, no, es falso".

"No, es totalmente cierto. Es lo que indica el código penal, más allá de que sea cierto o falso, hoy el código penal dice que aquel que produce cannabis sin autorización va preso. Entonces, una madre que produce sin autorización, va presa. Es lo que dice el código penal, después puede ser que el Estado no aplique", contestó Liebman.

Y continuó: "Tenemos un gran valor en esos productores de cannabis. ¿Usted cree que es mejor no registrarlos y taparlos?".

Al respecto, desde el estudio de A24 le preguntaron: "Doctor, esos que cultivan ¿solamente hacen aceitito de cannabis?". "No, la voluntad de los que cultivan es poder llegar a abastecer flores para el mercado recreativo", señaló.

"Entonces ahí usted habla de faso, o sea lo que usted plantea es una Argentina de droga libre", replicó Feinmann. Y el letrado señaló: "No, droga libre no, de cannabis libre".

Entonces, Feinmann apuntó: "Usted es experto del faso, del charuto". "Sí, soy experto en faso, obvio, encantado, con mucho gusto", retrucó el entrevistado.

Proponen exportar cannabis al mundo

“Lo que necesitamos es que haya muchos viveros y un marco normativo para poder desarrollar la actividad con tranquilidad. Que aquel que produce dentro de la ilegalidad, sea perseguido, pero dennos un marco legal para producir, pero sobre todo para poder generar empleo, poner en valor la gran calidad de flores medicinales y de flores de calidad recreativa que podríamos exportar al mundo y que, por no tener un marco regulatorio y querer canalizarlo todo a través del Reprocann, nos estamos vedando de esa posibilidad que es un gran mercado para la Argentina y que podría darnos grandes crecimientos en materia de salud también si separamos las cosas”, señaló Liebman.

Feinmann cuestionó: “O sea, ¿para usted la marihuana es salud?”.

“Sí, para mí la marihuana es salud y muchas cosas más. Tenemos que dar lugar a todas esas cosas más para poder tener un sistema de producción regulado. ¿O usted cree que no tiene ningún valor el gran nivel de esquejes, de plantines que tenemos en la Argentina que son objeto de visualización de todo el mundo porque quieren las variedades que en Argentina se producen? Nosotros podríamos estar exportando cannabis y no lo hacemos porque estamos canalizando todo a través del Reprocann”, señaló el especialista.

Y propuso que “generemos un esquema productivo, que el porro no sea algo que moleste a los 44 millones de argentinos porque nos come presupuesto, sino que simplemente dejemos tranquilos a los 300.000 que lo quieren consumir”.