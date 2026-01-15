Martín Migueles rompió el silencio tras las acusaciones y negó abandonar a su hijo: "Jamás fui..."

En otro tramo de su publicación, el empresario expuso una situación personal delicada para reforzar su pedido de contacto: “Tengo mi papá enfermo grave. ¿Podrán pasarnos una foto? Gracias”. Sobre sus obligaciones económicas, insistió: “Soy un papá que jamás se retrasó ni 15 minutos en pagar alimentos, prepaga y todo lo que necesitaban”.

Del otro lado, Yanina Latorre sostuvo su postura y relató al aire una versión completamente opuesta. Según la conductora, la mujer asegura que Migueles la habría dejado embarazada y sin asistencia: “La dejó embarazada y se fue con otra mujer. Tuvo el niño sola. No la ayudó en nada. Hoy el niño tiene 6 años y Migueles no lo conoce”, afirmó.

La panelista fue todavía más dura al sumar un supuesto mensaje que, según su relato, habría enviado el empresario durante el embarazo: “Cuando ella le dijo que el embarazo era riesgoso, él le contestó: ‘Ojalá que lo pierdas’”, lanzó al aire.

En cuanto a la cuestión económica, Latorre también aportó cifras y sostuvo: “Ella le hizo juicio de alimentos. Lo ganó el año pasado. La cuota a pagar es de 800.000 pesos”, aunque remarcó que, según la mujer, ese monto hoy no alcanzaría para cubrir los gastos del niño.

Migueles 1

Migueles 2