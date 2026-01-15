Martín Migueles rompió el silencio tras las acusaciones y negó abandonar a su hijo: "Jamás fui..."
El empresario, expareja de Wanda Nara, salió a desmentir los dichos que Yanina Latorre difundió en televisión sobre su vínculo con el hijo que tuvo con una expareja. Qué dijo en su fuerte descargo.
15 ene 2026, 00:55
Martín Migueles, el exnovio de Wanda Nara, volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de que Yanina Latorre revelara, al aire del programa SQP (América TV), el testimonio de una expareja y madre de uno de sus hijos, quien lo acusa de incumplimientos económicos y de no mantener vínculo con el niño, hoy de seis años. Ante la repercusión, el empresario decidió romper el silencio y respondió desde sus redes sociales.
En su descargo, Migueles fue tajante y negó de plano las versiones que circularon: “Desconozco los motivos de personas malintencionadas o despechadas que salen simultáneamente enseñadas a contar barbaridades y mentiras sobre mi persona”, escribió en una primera historia. Y aclaró: “Salgo a aclarar esto sabiendo que las únicas personas que me importan saben la realidad y quién soy”.
Luego apuntó directamente a su rol como padre y lanzó una de las frases más fuertes del descargo: “No soy un papá abandónico es lo primero que quiero aclarar. A los 21 fui papá y aún a esa edad tomé con mucha responsabilidad y amor mi paternidad”. Además, negó cualquier deuda alimentaria: “Es falso que no paso alimentos, jamás fui deudor alimentario. Se puede comprobar online”.
Migueles también explicó que, según su versión, el conflicto con la madre del niño impidió cualquier tipo de vínculo. “Hemos intentado con mi familia conocer a mi hijo y jamás contestaron los mensajes, ni de mi hija, madre, padre y hermanas, menos los míos”, aseguró. Y agregó: “Llamé por teléfono y me demandaron por hostigamiento. Decidimos ir por la Justicia y ahí estamos, esperando la mediación con toda mi familia”.
En otro tramo de su publicación, el empresario expuso una situación personal delicada para reforzar su pedido de contacto: “Tengo mi papá enfermo grave. ¿Podrán pasarnos una foto? Gracias”. Sobre sus obligaciones económicas, insistió: “Soy un papá que jamás se retrasó ni 15 minutos en pagar alimentos, prepaga y todo lo que necesitaban”.
Del otro lado, Yanina Latorre sostuvo su postura y relató al aire una versión completamente opuesta. Según la conductora, la mujer asegura que Migueles la habría dejado embarazada y sin asistencia: “La dejó embarazada y se fue con otra mujer. Tuvo el niño sola. No la ayudó en nada. Hoy el niño tiene 6 años y Migueles no lo conoce”, afirmó.
La panelista fue todavía más dura al sumar un supuesto mensaje que, según su relato, habría enviado el empresario durante el embarazo: “Cuando ella le dijo que el embarazo era riesgoso, él le contestó: ‘Ojalá que lo pierdas’”, lanzó al aire.
En cuanto a la cuestión económica, Latorre también aportó cifras y sostuvo: “Ella le hizo juicio de alimentos. Lo ganó el año pasado. La cuota a pagar es de 800.000 pesos”, aunque remarcó que, según la mujer, ese monto hoy no alcanzaría para cubrir los gastos del niño.