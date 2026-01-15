A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SIN FILTRO

¡Se hartó! Ángel de Brito mostró audios de Fernanda Callejón y fue explosivo: "Es una..."

Cansado de las versiones cruzadas, Ángel de Brito mostró al aire audios privados de Fernanda Callejón, la desmintió con dureza y lanzó fuertes definiciones que reavivaron el escándalo. Escuchá todos los audios en esta nota.

15 ene 2026, 00:22
¡Se hartó! Ángel de Brito mostró audios de Fernanda Callejón y fue explosivo
¡Se hartó! Ángel de Brito mostró audios de Fernanda Callejón y fue explosivo

¡Se hartó! Ángel de Brito mostró audios de Fernanda Callejón y fue explosivo

El enfrentamiento entre Ángel de Brito y María Fernanda Callejón sumó, este miércoles, un nuevo y escandaloso capítulo al aire de LAM (América TV). Cansado de los cruces mediáticos y de las versiones cruzadas, el conductor decidió exponer públicamente audios y chats privados que intercambió con la actriz en 2022, cuando ella le había escrito con la intención de sumarse al panel del programa como angelita.

Visiblemente molesto, De Brito fue contundente al despegarse de cualquier vínculo personal con Callejón y desmintió que haya existido una relación de amistad entre ellos. “Nunca fui amigo, ni un café”, lanzó al aire, dejando en claro que el contacto siempre fue estrictamente laboral y circunstancial.

Leé también

Ángel de Brito confirmó la salida de un histórico conductor tras 41 años en un importante medio

Ángel de Brito confirmó la salida de un histórico conductor tras 41 años en un importante medio

Mientras en pantalla se veían fragmentos de los mensajes, el periodista explicó qué fue lo que terminó de hacerlo estallar. “De todas las estupideces que dijo, me llamó la atención que dijera que yo la mandé a callar, cosa que por supuesto es mentira total”, expresó. Y enseguida amplió: “Lo único que yo dije cuando vino Moria al programa es que es una pesada, que es una opinión; ella a eso lo disfrazó de censura”.

angel de brito maria fernanda callejon 2

En ese mismo sentido, De Brito también negó que desde el programa hayan intentado sumarla de manera estable al panel. “Y más mentiras diciendo que acá la queríamos de panelista”, remarcó. Según explicó, Callejón solo fue convocada una vez para cubrir un reemplazo durante una semana y, lejos de ser una propuesta del canal, fue la propia actriz quien le pidió ser angelita, tal como quedó registrado en los audios que mostró al aire.

“Como miente mucho, fui a buscar los audios que ella me mandó”, justificó el conductor. Y detalló: “Yo la invitaba para que venga a hablar de sus conflictos, como cualquier famoso, y ella me proponía ser panelista de LAM”.

Entre los fragmentos que se escucharon en vivo, también apareció un audio de la propia Callejón donde marcaba sus prioridades laborales: “Me están llamando de todos lados; mi prioridad es LAM; ni en pedo voy a otro programa”, se la escucha decir.

Lejos de bajar el tono, De Brito cerró con una definición tajante sobre el vínculo: “Esa fue mi única relación con ella; jamás tuve una amistad ni un vínculo, ni un café en mi vida. No me gusta que mienta; yo no mando a callar a nadie”.

Finalmente, el conductor fue todavía más duro al dar su opinión personal sobre la actriz y su desempeño mediático: “Todo lo que dije fue opinión sobre ella. Me parece que no conoce la televisión, el panelismo, es una ignorante que dice cualquier estupidez todo el tiempo; tiene problemas con todos los programas”, sentenció, dejando el conflicto completamente expuesto.

Embed

María Fernanda Callejón comentó actitudes de bullyng y Martín Salwe la llamó en vivo

María Fernanda Callejón señaló al panel de Pasó América por actitudes de “bullying” y el cronista Martín Salwe decidió llamarla en vivo en Lape Club Social (América TV) para aclarar la situación.

"Siempre sentí tensión y es una manera de 'bullinear'. Yo sabía que había una tensión", remarcó la actriz. Y el cronista le consultó sorprendido por esas declaraciones: "¿Pero no te parece mucho la palabra bullying?".

"No, no me parece mucho, porque yo veía la cara que me ponían, cómo me gastaban. Yo soy una chica grande, de 59 años, ustedes son dos pibes, que recién empiezan y su laburo lo hacen muy bien. Ni los conductores me hacían sentir incómoda como ustedes. Yo fingía demencia porque soy profesional, porque no quería ir al choque", retrucó la actriz.

Y recordó: "Un día me dijiste: 'Tenés que manejarte así', yo no soy panelista, estoy aprendiendo, pero tampoco soy una boluda, soy un bicho de televisión, empecé a los 18 años y sé cómo manejarme. Y te dije: 'Si me tienen que decir algo, relajá, porque me van a cagar a pedos a mí'".

Más adelante, Callejón aclaró que le guarda afecto a Salwe por los trabajos que compartieron juntos y él le dijo: "Es mutuo, por eso me sorprendió lo del bullying".

"Yo lo sentí así. Yo hace tiempo que elegí ya no encajar más con nadie. Chicos, 2026. Yo me priorizo, me cuido, todo el mundo puede decir barbaridades de mí y resulta que ahora, que estoy en un panel, me siento libre, estoy cómoda, me divierto, como lo hice siempre a todos los lugares donde fui", sentenció la panelista, quien se reconoció como "intensa": "A mí la intensidad me salvó la vida muchas veces", concluyó.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Angel de Brito María Fernanda Callejón

Lo más visto